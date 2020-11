Assassin’s Creed Valhalla réalise le meilleur lancement de la saga, Ubisoft s'en félicite

Il est vrai que ce ACV est vraiment très agréable sur PC, malgré sa gestion impossible du HDR pour beaucoup de joueurs (vite un patch)…



Mais un nouveau bug est encore apparu : les sauvegardes qui apparaissent avec « Données Corrompues » quand on sauvegarde sur PC…



Cela ne le fait pas systématiquement à chaque tentative de sauvegarde manuelle, mais cela arrive régulièrement…



Et quand on est dans une boucle de ce type, seule parade que j’ai trouvée personnellement c’est de retourner au Menu Principal, et faire ensuite Continuer (le jeu va prendre je pense la dernière sauvegarde VALIDE), et après cela on peut de de nouveau sauvegarder normalement (sans « Données Corrompues »).



Mais il est conseillé quand même d’attendre justement les quelques secondes après avoir sauvegardé pour vérifier que la sauvegarde qu’on vient de faire apparait bien comme non-corrompue (car si on sort tout de suite du Menu de sauvegarde on ne s’en rend pas compte, et après c’est bien sûr la cata quand va vouloir la recharger)…