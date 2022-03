Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök, la quête de vengeance d'Odin débute dans la bande-annonce de lancement du DLC

Nous sommes le 10 mars 2022 et c'est donc aujourd'hui qu'est paru le DLC L'Aube du Ragnarök d'Assassin's Creed Valhalla, nous contant les aventures d'Odin dans les contrées du Svartalfheim, en quête de récupérer son fils Baldr. En attendant nos impressions qui arriveront prochainement sur le site, place à une bande-annonce de lancement forcément placée sous le signe de la mythologie, avec en fond sonore Destroyer de Of Monsters and Men, un morceau bien calme, surtout en comparaison du thème principal de l'extension récemment dévoilé.

Bande-annonce en français

Odin va donc demander l'aide des nains pour lutter contre les Muspels et les Jötnar, notamment à l'aide de l'Arrache-Hugr permettant d'utiliser leurs pouvoirs de feu et de glace, mais aussi de voler en nous transformant en corbeau et de ressusciter les morts temporairement pour nous constituer une armée. Tout avait été détaillé dans un long aperçu de gameplay.

Bande-annonce en anglais

Si Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök vous intéresse, il va falloir débourser 39,99 € sur les boutiques en ligne ou vous procurer l'édition physique (code dans la boîte) vendue au même tarif (voire moins en grande surface), par exemple sur Amazon.

