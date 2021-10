Assassin's Creed Valhalla : une bande-annonce de lancement détaillée pour le Discovery Tour: Viking Age

Promis de longue date en complément des DLC payants d'Assassin's Creed Valhalla, le Discovery Tour: Viking Age est finalement disponible depuis quelques heures, implémenté avec la dernière mise à jour parue, la 1.3.2, dont tous les détails sont présents dans notre précédent article. Ubisoft a donc diffusé une bande-annonce de lancement servant à présenter en détail son contenu, commentaires à l'appui.

Succédant aux Discovery Tour: Ancient Egypt et Ancient Greece, le Discovery Tour: Viking Age est pour rappel dépourvu de toute forme de violence et permet ainsi de découvrir l'époque du jeu de manière éducative en se basant sur deux piliers que sont « l'Histoire par les récits » et « apprendre en faisant ». Cette fois, la narration a été mise en avant avec une trame de 8 quêtes nous faisant incarner des personnages vikings et anglo-saxons (Thorsteinn le marchand, sa femme Gunnhilda fabriquant des voiles de bateau, le moine frère Ealric et Ælfred le Grand, qui n'est plus à présenter), le tout prenant place en Norvège, Angleterre, à Asgard et Jötunheim. Et s'il vous fallait une raison supplémentaire d'y jouer, sachez que 11 récompenses vous attendent, dont une armure d'Ealdorman, un nouveau cheval, une épée courte légendaire, des tatouages, une skin pour Sýnin et l'ensemble Sligdurtanni pour notre embarcation.

Les plus curieux pourront également découvrir 25 vidéos Behind The Scene pour en apprendre plus sur le développement de cet épisode et se balader dans le monde ouvert en incarnant 24 personnages, dont Basim !

« L'ère viking est une époque riche et complexe que nous souhaitions absolument mettre en avant dans un Discovery Tour », explique Maxime Durand, World Design Director chez Ubisoft Montréal. Le Discovery Tour: Viking Age a été développé en étroite collaboration avec des historiens, des archéologues et des universitaires de renom. Le jeu est une source d'informations fiable pour tous ceux cherchant à en savoir plus cette période historique. La présence de 150 faits historiques marquants de l'Histoire viking et le contenu de nombreux sites de découvertes permettent aux joueurs d'en apprendre davantage et de mieux comprendre cette période à travers 8 thématiques : guerre et politique, vie quotidienne, religion et magie, mythes et légendes, science, droit et justice, art et culture et commerce et économie. Conscient que les enseignants et les étudiants ne sont pas toujours familiers avec les jeux vidéo et la meilleure façon de les utiliser dans un contexte éducatif, Ubisoft s'associe avec l'université de McGill et les subventions de Mitacs pour développer des guides pédagogiques qui proposeront des activités personnalisées et des conseils pour tirer le meilleur parti des Discovery Tour dans un contexte éducatif. Le premier guide pédagogique, consacré au Discovery Tour: Ancient Greece, est disponible sur le site des Discovery Tour : www.ubisoft.com//fr-fr/game/assassin's-creed/discovery-tour.

Le Discovery Tour: Viking Age est gratuit si vous possédez Assassin's Creed Valhalla sur toutes les plateformes (toujours en vente sur Amazon), pouvant aussi être acheté 19,99 € en stand-alone sur PC (Ubisoft Connect et Epic Games Store). Il sortira pour rappel en 2022 sous ce format sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et Amazon Luna (lors de son lancement).

Le jeu va de son côté continuer à être alimenté en contenu avec une mise à jour 1.4 déjà prévue pour cet automne, qui ajoutera le Festival d'Oskoreia, puis durant son Année 2 avec du contenu qu'il nous tarde de découvrir.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Valhalla : Le Siège de Paris, la Délivrance tant attendue ?