Assassin's Creed Valhalla : l'univers brutal des Vikings au cœur d'une première bande-annonce de gameplay

La semaine dernière, nous en prenions plein la vue grâce à Ubisoft, qui diffusait une toute première bande-annonce CGI pour Assassin's Creed Valhalla, présentant le contexte de l'Action-RPG se déroulant à la période des Vikings. Nous avions alors eu droit directement à un autre rendez-vous pour en voir un peu plus, ce jeudi durant l'Inside Xbox. La bande-annonce de gameplay, telle qu'elle est nommée, a enfin fait son apparition en ligne, que faut-il en retenir ?

Oui, ça en met plein la vue et comme précisé, il s'agit du rendu in-game visé par Ubisoft sur next-gen, dont pourront jouir les joueurs disposant d'une Xbox Series X, et sans doute ceux ayant une PS5 et un bon PC. Entre les habitations typiques des Vikings, les terres enneigées de Norvège, les environnements champêtres et médiévaux d'Angleterre, que nous pourrons pillés avec nos compagnons au cours de raids qui s'annoncent intenses, l'ambiance est réellement différente de tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans la saga. Nous avons même un aperçu de Stonehenge et de divers éléments de religion, un thème qui aura son importance. Et, oui, Eivor aura de beaux tatouages nordiques.

Alors, hypé ? Assassin's Creed Valhalla verra le jour sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Uplay+ et Epic Games Store) en fin d'année, nous avons donc encore tout le temps d'en voir plus. Pour rappel, il sera compatible Smart Delivery !

Lire aussi : Assassin's Creed Valhalla : romances homosexuelles, indice sur la longueur et bien plus de détails pour patienter