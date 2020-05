Assassin's Creed Valhalla : les compositeurs dévoilés par erreur, un nom de la série Vikings au casting

Décidément, Ubisoft n'a pas totalement maîtrisé sa gestion des descriptifs d'Assassin's Creed Valhalla sur son Store officiel. Après que certaines pages (mais pas d'autres) nous aient permis de découvrir la nature de la mission bonus du Season Pass, ce sont désormais les noms des compositeurs qui ont fuité via la page allemande de l'édition collector.



Ils seront en effet plusieurs à réaliser des musiques pour le jeu d'aventure, avec en première ligne Jesper Kyd, grand habitué de la saga, mais aussi des Hitman et Borderlands. Sarah Schachner, qui a déjà travaillé sur Assassin's Creed IV: Black Flag, Unity et Origins, sera aussi de la partie.

Le troisième nom est d'autant plus intéressant, car c'est un petit nouveau venu de Norvège qui connaît parfaitement le sujet des Vikings. Einar Selvik, de son nom de scène Kvitrafn, est l'un des fondateurs du groupe de néo-folk Wardruna, célèbre entre autres pour avoir réalisé quelques musiques sur... la série Vikings ! Einar Selvik et Wardruna sont justement connus pour moderniser et adapter des chants nordiques anciens, alors il n'est pas étonnant de retrouver le monsieur à ce poste. Certains reprocheront peut-être quand même le manque d'originalité et d'audace d'Ubisoft sur ce coup-là, mais au moins, il paraît assuré qu'ils ont fait appel à une pointure sur le sujet.

La musique d'Assassin's Creed Valhalla devrait être entre de bonnes mains : reste désormais à voir à quoi ressemblera le reste de l'expérience, prévue pour la fin d'année sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Stadia.

