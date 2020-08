Assassin's Creed Valhalla : du gameplay face à plusieurs boss optionnels commenté par Darby McDevitt

Nous n'attendions pas spécialement de ses nouvelles lors de la gamescom 2020, puisqu'Ubisoft organise désormais ses propres évènements, mais Assassin's Creed Valhalla a fait une brève apparition lors de l'édition du Future Games Show de ce 28 août. Bon, rien de transcendant nous concernant, puisqu'il s'agit d'éléments repris pour la plupart de la démo à laquelle nous avions pu jouer, lire nos impressions en fin d'article.

Durant quelques minutes, le directeur narratif Darby McDevitt a donc pris la parole pour expliquer les mythes et légendes derrière certains des à-côtés auxquels nous pourrons être confrontés en explorant le monde ouvert, et qui ne font pas partie de la trame principale. Nous pourrons par exemple affronter le Black Shuck, un gros chien noir que les Anglais connaissent bien dans leur folklore. Nous pourrons également croiser les trois sœurs Regan, Goneril et Cordelia de la pièce King Lear de William Shakespeare, dont l'existence est contée dans Historia Regum Britanniae. Enfin, six guerriers disséminés à travers le monde ouvert (Angleterre et Norvège) nous permettront de récupérer l'équipement de rêve de Ragnar Lothbrok en les affrontant, dont Thor the fish monger. Ayant combattu à ses côtés et perdus leur motivation depuis la perte de leur chef, ils espèrent désormais mourir au combat pour atteindre le Valhalla.

Asssassin's Creed Valhalla est attendu le 17 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis sur Xbox Series X et PS5 à leur sortie. Vous pouvez précommander votre copie next-gen sur la console de Sony à 69,99 € sur Amazon en édition limitée.

