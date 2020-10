Assassin's Creed Valhalla : le Vinland, Asgard et Excalibur dans un nouveau trailer de gameplay, les configurations PC dévoilées

Plusieurs médias et influenceurs ont récemment pu jouer longuement à Assassin's Creed Valhalla, et c'est justement notre cas. En attendant de lire nos nouvelles impressions (n'hésitez pas à jeter un œil à celles datant de juillet), place à une bande-annonce de gameplay plongeant au cœur du jeu pour nous en faire découvrir de nouveaux aspects, avec à la clé bien des éléments pour hyper la communauté en attendant le lancement.

Depuis la colonie du clan Raven dont fait partie Eivor, nous pourrons donc lancer de nouveaux arcs narratifs de l'aventure via la carte des alliances, qui nous emmèneront à travers les quatre royaumes d'Angleterre que sont la Mercie, qui faisait l'objet de la dernière démo, l'Est-Anglie que nous avions précédemment parcouru, ainsi que la Northumbrie et le Wessex, aux environnements assez variés et fourmillants d'activités auxquelles prendre part. La plus commune sera sans doute les combats viscéraux (ah, les décapitations !) faisant appelle aux compétences débloquées, que ce soit en progressant dans l'arbre aux multiples embranchements, augmentant au passage notre niveau de puissance, ou via les Livres de savoir disséminés dans le monde ouvert.

Quelques exemples d'équipements nous sont montrés, dont une lame qui ne passera pas inaperçue, puisqu'il s'agit de la légendaire Excalibur, l'épée du roi Arthur. Dans le lore d'Assassin's Creed, elle prend la forme d'un fragment d'Éden, comme évoqué depuis le deuxième épisode. Et histoire de mettre un terme au débat sur la canonicité de d'Eivor homme ou femme, nous pourrons sélectionner une troisième option, à savoir laisser faire l'Animus, qui alternera entre les deux selon ce que les développeurs ont prévu pour l'histoire. Dans tous les cas, le choix sera laissé à tout instant, pas besoin de tout recommencer au moins. Et parmi les différentes activités de la colonie, nous pourrons également œuvrer aux côtés de Ceux qu'on ne voit pas pour lutter contre l'Ordre des Anciens.

Pour terminer, nous apprenons qu'il sera carrément possible de voyager dans les mondes mythologiques d'Asgard et Jötunheim par l'intermédiaire de Valka, la völva de notre clan (une sorte de voyante et chamane en gros). De là à penser qu'au moins un DLC se concentrera sur Yggdrasil, il n'y a qu'un pas quand nous voyons ce qui a été fait avec l'Atlantide dans Odyssey. L'Angleterre et la Norvège ne seront quant à elles pas les seules contrées réelles à visiter, puisque le Vinland s'invitera également à la fête (une zone dans l'actuel Canada dont l'exploration remonterait aux alentours de l'an 1 000, le jeu se déroulant pour rappel plus d'un siècle avant).

Par ailleurs, les configurations pour PC ont été dévoilées, vous pouvez donc vous préparer sereinement à l'arrivée du jeu.

Vous pouvez retrouver de nouveaux visuels en page suivante, dont une magnifique illustration déclinée en trois variantes, réalisée par l'artiste Grzegorz Domaradzki, alias Gabz, en collaboration avec Raphael Lacoste, Nicolas Rivard et @Valskuiken.

Assassin's Creed Valhalla est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+) et Stadia, dès le 12 novembre sur PS5 et à l'ouverture de la chaîne Ubisoft sur Luna. Vous pouvez précommande la Limited Edition à 64,99 € sur Amazon.

Voir aussi : Assassin's Creed : Darby McDevitt présente le lore de la licence dans une nouvelle série de vidéos avant la sortie de Valhalla