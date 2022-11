Assassin's Creed Valhalla : une date pour le Dernier Chapitre et un point sur les ultimes ajouts, mais pas de New Game+...

Même si nous avons désormais le regard tourné vers Assassin's Creed Mirage et les projets à destination d'Infinity, Assassin's Creed Valhalla va faire son baroud d'honneur pour conclure ses deux années de support. Après l'ajout de la fin des Tombeaux des Trépassés et d'une Forge à Runes avec la mise à jour 1.6.1, puis la tenue de l'évènement Fête d'Oskoreia récemment, il ne restait plus que le Dernier Chapitre en termes de contenu prévu, sans date jusqu'à ce jour. Ubisoft vient de faire le point sur le site officiel de la licence, avec plusieurs bonnes nouvelles, mais aussi une bien mauvaise... annonçant également que plus de 20 millions de joueurs ont pris part à l'aventure.

Commençons donc par ce qui fâche. Si vous attendiez un mode New Game+ pour vous replonger dans l'histoire d'Eivor sans perdre la progression de vos nombreuses heures de jeu, il va falloir en faire le deuil, car tout comme avec Watch Dogs Legion, il n'y en aura finalement pas.

Nous tenions aussi à vous apporter des informations à propos d'une fonctionnalité largement réclamée : Nouvelle partie+. Les réactions et commentaires de la communauté nous poussent sans cesse à améliorer les expériences de jeu que nous proposons. Depuis la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, l'équipe n'a pas ménagé ses efforts afin d'élargir l'expérience du jeu en tenant compte de vos commentaires. La mise en place des contenus très variés venus enrichir le jeu au cours des deux dernières années a constitué pour nous un parcours passionnant et nous sommes fiers d'avoir pu vous en faire profiter. Assassin's Creed Valhalla a été bâti comme une expérience Assassin's Creed spécifique, très différente dans sa structure des titres précédents et offrant de nouveaux moyens d'approcher l'univers et ses personnages. Lorsque nous avons étudié l'éventualité de la mise en place d'un mode Nouvelle partie+, nous avons réalisé que la profondeur du jeu limitait les possibilités d'apporter une rejouabilité unique et gratifiante. Nous comprenons la déception que pourra causer cette nouvelle, mais espérons que les nouveaux contenus des derniers mois, notamment des expériences inédites telles que la Saga oubliée, auront apporté des défis passionnants aux amateurs de contenus rejouables. Si nous n'ajoutons pas de mode Nouvelle partie+ à Assassin's Creed Valhalla, nous avons d'autres contenus en préparation avant d'apporter le point final.

Le Dernier Chapitre qui clôturera cette longue saga va lui être rendu disponible le mardi 6 décembre, un épilogue qui « reliera certains des récits développés au fil du jeu et permettra de refermer la page de votre séjour au sein du clan du Grand corbeau ». Et visiblement, contrairement aux DLC payants où cela arrangeait bien Ubisoft qu'ils soient accessibles rapidement par tous les joueurs alors qu'ils se déroulaient chronologiquement après la fin du jeu, il va falloir pousser jusqu'au bout pour découvrir cette conclusion, ce qui est parfaitement logique.

Pour accéder au Dernier chapitre lors de sa sortie le 6 décembre, vous devrez avoir accompli les éléments majeurs du jeu suivants : Avoir achevé le récit principal en déclarant un intérêt envers tous les territoires d'Angleterre ;

Avoir achevé les récits mythologiques d'Asgard et Jotunheim ;

Avoir porté la colonie au niveau 5 et bâti la caserne de Jomsvikings ;

Avoir éliminé toutes les cibles de l'Ordre des Anciens et révélé quel était leur chef.

Les évènements saisonniers limités dans le temps n'auront eux plus lieu et plutôt que laisser aux joueurs la possibilité d'y prendre part à loisir, leurs récompenses vont simplement être mises à disposition des vendeurs, avec quelques bonus inédits. Si vous avez raté les quêtes associées, vous n'aurez donc à priori plus jamais la chance de les découvrir.

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre part aux fêtes de Yule, Ostara, Sigrblot ou Oskoreia, toutes les récompenses des fêtes passées seront disponibles auprès de tous les marchands d'Angleterre après avoir mené à bien la quête La première nuit de Samhain (récit du Glowecestrescire). Ceci vous fournira l'occasion d'acquérir, en échange d'argent, des récompenses que vous n'aurez pas pu vous procurer. Nous ajouterons aussi, lors de cette mise à jour, de toutes nouvelles récompenses en remerciement de votre indéfectible soutien !

Enfin, et c'est sans doute la meilleure nouvelle du jour, la mise à jour permettra enfin de porter en permanence la capuche même sans cape ! Évidemment, il s'agira d'une option purement cosmétique. D'autres surprises non spécifiées seront également introduites à cette même date.

