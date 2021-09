Assassin's Creed Valhalla : date de sortie, visuels, version stand-alone et partenariats avec de célèbres musées pour le Discovery Tour: Viking Age

La première année de contenu d'Assassin's Creed Valhalla touche à sa fin, les détenteurs du Season Pass ayant déjà eu droit à tout ce qui leur avait été promis, à savoir les DLC La colère des druides et Le Siège de Paris. L'ensemble de la communauté va prochainement pouvoir découvrir un autre contenu majeur, et ce sans débourser un centime, le Discovery Tour: Viking Age, qui était simplement attendu pour l'automne sans plus de précision.

Ubisoft a donc daté ce Discovery Tour: Viking Age au mardi 19 octobre, qui pourra également être acheté 19,99 € sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect pour les personnes n'ayant pas le jeu sur PC. L'initiative vise évidemment avant tout les cursus scolaires et autres environnements pédagogiques à même d'utiliser cet outil à des fins d'instruction. Pour autant, et c'est une première, les consoles et plateformes dans le cloud (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et Amazon Luna) vont également proposer cette version stand-alone payante début 2022.

Il nous est rappelé que l'expérience a été conçue avec l'aide d'historiens et d'archéologues, ne présentant aucune violence contrairement au jeu de base, et ce afin de nous instruire sur le monde viking du 9e siècle en Norvège et en Angleterre. La formule a elle été modifiée pour nous mettre dans la peau du peuple avec un accent mis sur la narration et les interactions avec l'environnement. De nombreux musées sont également partenaires :

Le Hampshire Cultural Trust (HCT) , partenaire principal du Discovery Tour : Viking Age, gère 23 musées et sites artistiques dans le Hampshire et s'occupe de 2,5 millions d'objets appartenant au patrimoine riche et d'importance internationale de la région. Le Discovery Tour offre un aperçu unique de ce qu'était la vie des habitants de Winchester et de ses environs grâce à une sélection d'objets rares dont l'exceptionnelle relique de Winchester, la seule relique sacrée de l'époque conservée en Grande-Bretagne. En parallèle de cette collaboration avec le Discovery Tour : Viking Age, le partenariat stratégique d'Ubisoft avec le HCT fera revivre l'Histoire de Winchester au printemps 2022 grâce à une expérience culturelle immersive unique qui mêlera actions réelles, projections vidéo, récits et présentation d'objets des collections du HCT. L'expérience sera enrichie par une visite en réalité augmentée de Winchester dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla produite par Sugar Creative, l'un des principaux studios de création du Royaume-Uni.

