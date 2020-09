Assassin's Creed Valhalla : la date de sortie avancée, résolution et cross-save sur Xbox Series

C'est une petite bombe que vient de lâcher Microsoft en officialisant enfin la date de sortie et le prix de sa Xbox Series X, une journée après avoir annoncé sa petite sœur la Xbox Series S. Les deux consoles next-gen accueilleront dans leur line-up de lancement un certain Assassin's Creed Valhalla, l'Action-RPG en monde ouvert d'Ubisoft. Et là, vous devez vous dire qu'il y a erreur, car sa date de sortie était fixée au 17 novembre sur toutes les plateformes disponibles à ce moment-là. Eh bien plus maintenant.

Assassin's Creed Valhalla sera disponible au lancement de la Xbox Series X | S le 10 novembre !



???? Passez de la Xbox One à la Xbox Series X sans frais supplémentaires. pic.twitter.com/95nOf8PcJg — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 9, 2020

Ubisoft a en effet annoncé dans la foulée du constructeur qu'Assassin's Creed Valhalla sortira désormais le 10 novembre, que ce soit sur Xbox Series X | S ou Xbox One, PS4, PC et Stadia. Au moins, vous pouvez être rassurés, il ne devrait y avoir aucun report. Pour rappel, cette aventure prendra place durant l'Âge sombre de l'Angleterre et nous fera incarner Eivor, un guerrier ou une guerrière viking originaire de Norvège. Nous avons encore pu récemment voir du gameplay avec différents boss optionnels lors du Future Games Show pour les intéressés.

Sur Xbox Series X, il tournera par ailleurs en 4K à 60 fps, aura des temps de chargement plus courts, des textures plus résolues et des ombres améliorées. Et avec le Smart Delivery, un seul achat vous permettra d'y jouer sur Xbox One et Series X | S sans souci, avec une fonction de cross-save.

