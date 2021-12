Assassin's Creed Valhalla : des visuels et une date de sortie en fuite pour le DLC Dawn of Ragnarok sur Odin

Que serait une grosse annonce d'Ubisoft sans fuite au préalable ? Ce n'est pas avec le futur contenu d'Assassin's Creed Valhalla que nous aurons la réponse puisque sa grosse extension de 2022 a fuité. Oui, celle là même qui ferait penser à God of War selon Tom Henderson, et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous apprenons cela via Reddit, où un utilisateur a posté des visuels apparemment en provenance de « boutiques chinoises » non spécifiées. Et autant dire que le doute n'est pas vraiment quant à leur authenticité. Dommage, puisque la révélation est prévue pour ce lundi 13 décembre à 18h00.

Pour commencer, ce DLC s'intitulerait donc bien Dawn of Ragnarok, un nom déjà évoqué sur la Toile, et sortirait le 10 mars 2022. Ensuite, une traduction du synopsis depuis le chinois accompagne cette fuite, qui donne donc cela en français, nous donnant une bonne idée de ce qui nous attend :

L'histoire se déroule dans les magnifiques Neuf Royaumes de la mythologie du Nord, menacés par l'invasion du royaume du gel et des flammes. Le royaume des nains de Svartalfheim est en train de s'effondrer ; pendant la guerre, le fils bien-aimé d'Odin, Baldr, a également été kidnappé par le géant du feu immortel Surt. Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok est le pack d'extension le plus ambitieux de l'histoire de cette série : cette fois, Eivor doit personnellement expérimenter le destin d'Odin, la guerre du Nord et le destin du dieu de la sagesse dans le monde de la mythologie, endossant la tâche urgente de sauver des enfants et libérant le tout nouveau pouvoir surnaturel de la foudre. Après cette légende viking choquante, sauvez votre chair et votre sang avant que les dieux ne soient engloutis par la catastrophe.

Les visuels nous montre eux Odin et non Eivor bien que les deux avatars soient présents (le choix par défaut de l'Animus devrait donc nous faire jouer en tant qu'homme), puisque le personnage porte ici un cache-œil, rien de plus normal après les évènements que nous avions pu voir à Jötunheim. Ce dernier manie une toute nouvelle arme, sorte de lance avec une grande au bout, en plus d'une hache glacée et enflammée, qui a donc bien de quoi faire penser aux dernières aventures de Kratos Une nouvelle monture et une skin pour Sýnin devraient eux nous être offerts pour l'achat du DLC. Nous avons aussi un aperçu du nouveau monde ouvert de Svartalfheim, d'un nain (Brokk ou Sindri ?) offrant un bracelet à Odin et un personnage féminin dans un environnement magmatique.

Bref, il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à l'officialisation, en espérant qu'il y ait bien d'autres contenus présenter par la même occasion, dont le DLC de décembre.

