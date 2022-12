MAJ Assassin's Creed Valhalla : des collaborations cosmétiques avec Destiny 2 et Monster Hunter découvertes dans les données du jeu

Le baroud d'honneur d'Assassin's Creed Valhalla aurait initialement dû survenir la semaine prochaine, le mardi 6 décembre, mais le patch 1.6.2 a été diffusé en avance, donnant accès à ses nouveautés dont le Dernier Chapitre et une quête avec un certain personnage qu'il aurait été préférable de ne pas spoiler. Malgré cette sortie hâtive, toutes les surprises ne sont pas encore disponibles, en témoigne les découvertes d'un certain MAK Moderator, qui a fouillé dans les données du jeu.

Vous l'avez lu en titre, Ubisoft a concocté deux collaborations avec tout autant de licences à succès en provenance de chez Bungie et Capcom. Des éléments cosmétiques inspirés de Destiny 2 et Monster Hunter vont donc prochainement pouvoir être obtenus.

Nous avons donc d'un côté un set Lord Shaxx, reconnaissable à son casque iconique, qui gère les modes PvP classiques de l'Épreuve, et un autre dédié à Saint-14, qui s'occupe du Jugement d'Osiris, des matchs plus tendus accessibles le week-end. De l'autre, c'est l'Odogaron qui a été choisi comme créature transformé en armure. Voir les deux personnages du FPS déambuler à cette époque a de quoi séduire les joueurs espérant qu'un jour le studio propose un jeu sur l'Âge Sombre qui a succédé à la Chute. Plusieurs armes seront aussi disponibles à en croire une autre source, dont une épée ressemblant à la Lame de l'aube, à une lance cryo-électrique et au Gjallarhorn.

En plus de ces trois ensembles, il sera également possible d'obtenir celui Jarl du clan du corbeau et de Fafnir. Attention, un autre est montré à la fin de la vidéo (visible sur la miniature), qui peut déjà être acquis en achevant la quête Histoire commune et dont nous tairons donc le nom, car il spoile son origine. Vous savez quoi faire pour vous garder un minimum la surprise.

Ce n'est pas la première fois que les routes de Monster Hunter et Assassin's Creed se croisent, puisque Monster Hunter: World avait eu droit à des tenues. Quant à Destiny 2, il a eu droit à de très belles skins Fortnite lors de la Saison du Butin, à voir si ces collaborations seront à sens unique, car les Chasseurs frémissent déjà à l'idée de se la jouer Assassin. La Saison 19 doit d'ailleurs débuter mardi prochain, alors l'officialisation de ces apparences ne devrait plus être tarder, sans oublier que les Game Awards suivront.

Mise à jour : la collaboration entre Assassin's Creed Valhalla et Destiny 2 est désormais officielle et le visuel partagé pour l'occasion indique qu'elle se fera bien dans les deux sens avec du contenu dans le FPS de Bungie. Rendez-vous le 6 décembre pour découvrir tout cela en jeu. Le site officiel d'Ubisoft a par ailleurs donné quelques détails :

Les joueurs d'Assassin's Creed Valhalla peuvent acheter un pack de personnages sur le thème de Destiny 2, qui comprend des ensembles d'armures, des épées, une skin d'éclaireur et un skin de monture. Les joueurs peuvent également s'emparer d'un pack d'armes qui comprend quatre interprétations uniques basées sur les Doctrines emblématiques de Destiny, chacune avec ses propres avantages de jeu et effets personnalisés. Alors que Destiny 2 commence sa prochaine saison le 6 décembre, les joueurs pourront visiter la boutique Everversum pour mettre la main sur un vaisseau sur le thème d'Assassin's Creed, un Passereau, un Spectre et des finishers cosmétiques, ainsi que trois ensembles d'Ornements d'armure.

Les différentes éditions d'Assassin's Creed Valhalla sont en vente sur Amazon et la Complete Edition bénéficie d'une forte promotion sur le PlayStation Store.