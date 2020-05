Assassin's Creed Valhalla : les joueurs se plaignent du « gameplay », Ubisoft se justifie

Si vous suivez l'actualité du monde du jeu vidéo régulièrement, vous le savez sûrement déjà, mais le terme « bande-annonce de gameplay » est souvent très galvaudé. Ces séquences promotionnelles ne montrent que très rarement des scènes in-game, manettes en main, mais plutôt des plans travaillés utilisant le moteur de jeu, avec des machines poussées à leur maximum.

Les joueurs curieux de découvrir Assassin's Creed Valhalla ont tout de même été mécontents de la dernière bande-annonce du jeu présentée à l'Inside Xbox, qui était justement sensée nous faire découvrir du gameplay. La communauté s'attendait à une démonstration proche de ce que nous verrons sur nos écrans le moment venu, elle a eu droit à un trailer monté frénétiquement, accompagné du message « Jeu et console en cours de développement : images représentatives du gameplay attendu sur Xbox Series X ». Et forcément, plus d'un a été déçu.

Ubisoft a entendu la grogne des joueurs et a tenu à réagir par le biais de son directeur créatif, Ashraf Ismail. Il a posté un message sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il avait entendu les plaintes justifiées de la communauté, mais qu'elle devra attendre un peu plus pour voir « du gameplay approfondi ».

Bonjour à tous Vous vous attendiez à juste titre à en voir plus aujourd'hui. Nous avons une longue campagne de marketing devant nous, vous verrez du gameplay de manière approfondie et obtiendrez beaucoup plus d'informations sur le jeu. Merci pour votre enthousiasme et votre passion ! Soyez patient avec nous et soyez gentil. Ça vaudra le coup !

La date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla n'est pas encore précisée, mais elle est prévue pour la fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia, alors Ubisoft veut visiblement garder des cartouches sous le coude pour plus tard.

