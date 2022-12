Destiny 2 x Assassin's Creed Valhalla : la double collaboration disponible, faisons le point sur les packs mis en vente

La semaine dernière, Ubisoft a lancé en avance la dernière mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla et certains joueurs ayant fouillé dans le code du jeu ont alors découvert deux collaborations à venir, dont une avec Destiny 2, qui a rapidement été officialisée, en nous donnant rendez-vous ce mardi 6 décembre pour tous les détails. Eh oui, la Saison des Séraphins vient de débuter dans le FPS de Bungie et les deux jeux ont donc chacun droit à des éléments visuels pour nos personnages, un mélange des deux univers qui fonctionne visuellement plutôt bien. Voyons donc de quelle manière les deux sociétés comptent nous faire dépenser nos deniers.

Du côté d'Assassin's Creed Valhalla, deux principaux packs sont en vente, un premier centré sur les apparences de Saint-14 et Shaxx, tandis que le deuxième inclus 4 armes qui représentent tout autant de Doctrines : la Lame de l'aube des Arcanistes solaires, la faux des Chasseurs Revenants, le bouclier des Titans Sentinelles abyssaux et la lance Grâce Survoltée des Chasseurs cryo-électriques. Tous les éléments sont disponibles séparément et la tarification est la même qu'à l'accoutumée dans la boutique du jeu, avec comme taux de conversion « 1 € = 100 Crédits Hélix », bien que l'achat de cette monnaie permette dans la plupart des cas d'en avoir offerts. Pour se balader dans les vastes décors du jeu en se prenant pour ces deux personnages cultes de Bungie, le prix est assez juste, surtout en comparaison des tarifs chez Everversum... La nouvelle offre d'un article gratuit de la boutique par semaine n'incluant pas les contenus sous licence, n'espérez pas les y voir, et il semble peu probable que Reda les propose un jour contre des Opales.

Pack Destiny 2 - 2 000 Crédits Hélix Monture Loup Gjallarhorn (800 Crédits Hélix séparément)

Corbeau Gjallarhorn (500 Crédits Hélix séparément)

Épée épine (350 Crédits Hélix séparément)

Épée Gjallarhorn (350 Crédits Hélix séparément)

Ensemble de Saint-14 (800 Crédits Hélix séparément)

Casque de Saint-14



Cape de Saint-14



Armure de Saint-14



Gantelets de Saint-14



Pantalon de Saint-14

Ensemble du seigneur Shaxx (800 Crédits Hélix séparément)

Casque du seigneur Shaxx



Cape du seigneur Shaxx



Armure du seigneur Shaxx



Brassards du seigneur Shaxx



Pantalon du seigneur Shaxx Pack d'armes Destiny 2 - 1 400 Crédits Hélix Lame de l'aube (450 Crédits Hélix séparément)

Faux à bord meurtrier (450 Crédits Hélix séparément)

Bouclier Sentinelle (450 Crédits Hélix séparément)

Lance de Grâce survoltée (450 Crédits Hélix séparément)

Du côté de Destiny 2, chaque classe a donc droit à son set d'Ornements universels faisant respectivement référence à Altaïr, Kassandra et Eivor, et il aussi possible d'obtenir d'autres éléments cosmétiques pour notre matériel ou le finisher, en y mettant le prix... Le taux de conversion étant de « 1 € = 100 Argentum», l'ensemble de cette collaboration s'élève tout de même à près de cent euros ! Oui, cela fait de suite moins rêver. Malheureusement, à en croire Today in Destiny (voir les parties Bright Dust et Items), qui référence les articles de la boutique, il ne sera pas possible de les acquérir en échange de Poussière brillante cette saison, contrairement au set cryo-électrique 3.0.

Pack de l'aigle (Arcaniste) - 2 000 Argentum Coiffe de l'aigle

Gants de l'aigle

Robe de l'aigle

Bottes de l'aigle

Brassard de l'aigle Pack du misthios (Chasseur) - 2 000 Argentum Masque de misthios

Poings de misthios

Veste de misthio

Foulée de misthios

Cape de misthios Pack des amis des loups - 2 000 Argentum Heaume des amis des loups

Gantelets des amis des loups

Plate des amis des loups

Grèves des amis des loups

Fanion des amis des loups Pack outils pour affaire - 2 500 Argentum au lieu de 2 800 Coque d'Éden

Vaisseau Évènement ascendant

Passereau Gulltoppr-I Coup de grâce : Dans la manche - 1 000 Argentum

Pour terminer, vous pouvez donc retrouver de nombreux visuels en pages suivantes pour ces deux collaborations dans Assassin's Creed Valhalla et Destiny 2. Des cartes cadeaux Xbox et PlayStation sont en vente sur Amazon si besoin.