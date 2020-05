Assassin's Creed Valhalla : un héros de légende confirmé pour la mission bonus du Season Pass

Dès son annonce, Assassin's Creed Valhalla a joué franc jeu sur les bonus prévus par Ubisoft en dehors du jeu de base, via des DLC ou éditions spéciales. Toute précommande donne ainsi accès à la mission La Voie du Berserker, l'Édition Ultime ajoute quelques éléments numériques pour étoffer l'expérience, et un Season Pass est sans surprise prévu.

Nous savions que ce dernier contiendrait de « nouveaux territoires », de « nouveaux équipements » et des « contenus épiques », et même une mission bonus jouable dès le lancement. Cela n'avait pas été relevé tout de suite, ou était peut-être passé inaperçu au milieu des innombrables informations sur le jeu, mais l'Ubisoft Store allemand en dit plus sur la nature de cette aventure bonus.

Il s'agira ainsi d'une mission scénarisée appelée La Légende de Beowulf, qui nous invitera à découvrir la « terrible vérité » sur le héros. Le guerrier goth apparaîtra-t-il physiquement, son histoire sera-t-elle revisitée autour de Eivor, ou croiserons-nous ses adversaires mythiques, comme Grendel ou le dragon ? Ubisoft a encore le temps de nous en dire plus : Assassin's Creed Valhalla sortira à la fin d'année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC et Stadia.

