Assassin's Creed Valhalla : sublime et violent trailer CGI, versions PS5, Xbox Series X et Stadia, éditions spéciales, Ubisoft régale !

Ubisoft a bien surpris son monde hier en lançant à 14h00 un teaser de longue haleine pour celui qu'il faut désormais appeler Assassin's Creed Valhalla. En faisant appel à l'artiste BossLogic, l'éditeur a ainsi mis en scène la révélation de l'univers du prochain épisode pendant 8h, qui tournera donc autour des Vikings. L'illustration ainsi obtenue a mis en lumière le personnage principal au nom et visage alors resté mystérieux, arborant tout de même une lame secrète comme l'a montré une version alternative de l'illustration diffusée par Ubisoft Montréal. Mais surtout, nous avions rendez-vous à 17h00 pour découvrir la toute première bande-annonce cinématique que voici, qui a été mise en ligne un peu plus tôt que prévu !

Pas de gameplay à se mettre sous la dent, mais une cinématique en images de synthèse, ça faisait longtemps, qui n'est pas sans faire penser à la série Viking ! Cette dernière met en avant les traditions de ce peuple, ainsi que la violence des affrontements face au peuple d'Angleterre qui leur a déclaré la guerre. La séquence finale met en scène le retour de la lame secrète alors qu'Eivor, notre personnage, est sur le point de succomber face à un sacré gaillard. Et contrairement à ce que pourrait le laisser penser la vidéo, il sera bien possible d'incarner au choix un homme ou une femme.

L'éditeur a tout de même donné de premiers détails sur ce qui nous attend manette en mains, pour une orientation Action-RPG plus poussée que jamais.

Dans Assassin's Creed Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Vous explorerez un mystérieux et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des âges obscurs. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple et affirmerez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla. ÉCRIVEZ VOTRE SAGA VIKING - Façonnez l’évolution de votre personnage et le monde qui vous entoure grâce à des mécanismes RPG avancés. UN MONDE OUVERT MÉDIÉVAL - Quittez les éprouvants et mystérieux rivages de Norvège pour rejoindre les royaumes splendides, mais cruels d'Angleterre, et les contrées au-delà. UN SYSTÈME DE COMBAT VISCÉRAL - Utilisez simultanément deux armes telles que des haches, épées et même boucliers afin de revivre le style de combat sans pitié des guerriers vikings. MENEZ DES RAIDS ÉPIQUES - Lancez d'importants assauts contre les troupes et forteresses saxonnes de toute l’Angleterre. FAITES GRANDIR VOTRE COLONIE - Construisez et améliorez des bâtiments personnalisables comprenant notamment une caserne, une forge, une échoppe de tatouage, et bien d’autres.

Du côté des éditions, nous aurons le choix comme d'habitude, mais il faudra avoir la bourse bien pleine pour s'offrir la statuette cette fois. À noter que seules les versions PS4, Xbox One et PC sont pour le moment concernées. En guise de précommande, tous les joueurs repartiront avec la mission bonus La Voie du Berserker.

Édition standard - 59,99 € sur PC / 69,99 € sur PS4 et Xbox One Édition Gold - 99,99 € Inclus le jeu et son Season Pass. Édition Ultimate - 119,99 Inclus le jeu, le Season Pass et le pack Ultimate.

Édition Collector - 199,99 € Inclus tout le contenu de l'édition Ultimate.



La réplique Ubicollectibles fidèle de Eivor avec son Drakkar (hauteur : 30 cm).

Un coffret collector au design unique.

Le steelbook au design iconique inspiré par des emblèmes du jeu.

Une statuette viking de Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur: 5cm).

Un certificat d’authenticité numéroté avec le numéro unique de votre édition collector.

Un recueil de 3 lithographies montrant d’éblouissants concept arts crées pour le jeu.

Une sélection des meilleures musiques du jeu.

Pour terminer, Assassin's Creed Valhalla sera bien un jeu cross-gen, car il est attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia à la fin d'année 2020, sans plus de précision. Il faudra très certainement attendre les dates de sortie des consoles next-gen pour en savoir plus à ce sujet. En outre, des images sont visibles dans notre galerie en page deux de cet article.