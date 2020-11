Assassin's Creed Valhalla : Eivor part à la conquête de l'Angleterre dans le trailer de lancement, quelques astuces partagées en vidéos

C'est le grand jour, Assassin's Creed Valhalla est enfin disponible sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, et arrivera d'ici quelques jours sur PS5. En attendant de pouvoir lire nos impressions, place à une nouvelle bande-annonce célébrant donc ce lancement, qui ne met malheureusement en scène que l'incarnation masculine d'Eivor...

Cette fois, pas de CGI comme pour le spot TV, mais divers passages de gameplay bien mis en scène et d'éléments du scénario pour nous plonger dans ce monde de Vikings, le tout alors qu'une voix off vante les mérites de ce nouveau personnage principal. Quelques bons mots et notes de la presse européenne sont également visibles, l'éditeur ne perd pas de temps. Dans le même temps, deux vidéos en anglais donnent quelques conseils plutôt utiles. Ces petites astuces sont assez basiques, même si l'utilisation de la Lame secrète au combat pourrait passer inaperçue si vous passez votre temps avec deux armes en mains.

Vous pouvez vous procurer l'édition standard d'Assassin's Creed Valhalla à 56,99 € sur le site de la Fnac. L'an prochain, deux extensions viendront gonfler le contenu déjà conséquent du jeu dans le cadre du Season Pass.

Lire aussi : Assassin's Creed Valhalla : les notes de la presse anglophone