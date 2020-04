Assassin's Creed Valhalla : il y aura des Rap Contenders vikings et des jeux d'alcool

C'est bon, Assassin's Creed Valhalla vient officiellement d'être présenté par Ubisoft. De ses éditions spéciales à son cadre en passant par ses mécaniques RPG, il commence déjà à nous dévoiler les grandes lignes de ses ambitions.

Son site officiel le détaille d'ailleurs avec d'autres termes, et en dit un peu plus sur les activités annexes auxquelles nous pourrons nous adonner entre nos combats viscéraux, nos raids épiques et l'agrandissement de notre colonie.

Franchissez les eaux glacées de la mer du Nord pour conquérir les royaumes divisés d'Angleterre. Immergez-vous dans des activités telles que la chasse ou les jeux de boisson ou prenez part à des concours nordiques traditionnels tels que le flyting, ancêtre viking de la rap battle.

Au-delà des quêtes secondaires, nous pourrons donc partir à la chasse, mais aussi participer à des jeux de boisson, l'alcool étant après tout une denrée appréciée des Vikings. Le plus intéressant et le plus drôle est que nous pourrons pratiquer le flyting, « l'ancêtre des rap battle ». Cette tradition nordique ancestrale consiste à s'échanger verbalement des insultes, le plus souvent sous forme de vers : oui, comme nos bons vieux Rap Contenders ou les clashs de 8 Mile. Nous avons déjà hâte de voir ce que cela donnera à l'écran ! Assassin's Creed Valhalla n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu pour la fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.