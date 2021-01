Star Wars : un jeu open world va être développé par Ubisoft Massive (The Division), le contrat d'exclusivité d'EA se termine !

Quand Lucasfilm a annoncé son nouveau label Lucasfilm Games pour superviser les futurs projets en lien avec le catalogue de licences de la société, nous ne nous attendions pas à des annonces de sitôt. Pourtant, hier, un tout nouveau jeu Indiana Jones par Bethesda et MachineGames a été dévoilé, et voilà que c'est au tour d'un projet Star Wars d'être confirmé !



Lucasfilm Games prépare l'avenir, et prévoit donc de développer un Star Wars en open world usant du Snowdrop Engine avec Massive Entertainment, le studio d'Ubisoft à qui nous devons les The Division. Julian Gerighty, directeur sur Tom Clancy's The Division 2 et The Crew, mènera la barque en temps que directeur créatif, mais nous n'en savons pas plus sur l'équipe ou le contexte du jeu. Le développement n'en est qu'à ses balbutiements, et le recrutement des créateurs débute tout juste. En revanche, une chose est sûre, le jeu sera « canon », et son histoire sera cohérente avec toutes les productions majeures conçues depuis la dernière trilogie.

« La galaxie Star Wars est une formidable source de motivation pour nos équipes afin d'innover et repousser les limites de notre médium », déclare Yves Guillemot, président d'Ubisoft. « Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui deviendront des éléments durables de la tradition Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis que notre studio Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale qui est différente de tout ce qui a été fait auparavant. » « Alors que nous nous tournons vers les 50 prochaines années de Lucasfilm, nous sommes impatients de poursuivre le merveilleux héritage des jeux de la saga, qui a introduit tant de personnages et d'histoires mémorables », déclare Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. « Ces nouvelles collaborations permettront à l'équipe de Lucasfilm Games de poursuivre des directions nouvelles et passionnantes dans les univers Star Wars et Indiana Jones, d'une manière imaginative et différente de celles explorées par nos films. »

Et EA dans tout ça ? Si les bruits de couloirs voulaient que le partenariat aille jusqu'en 2023 et qu'un Star Wars Jedi: Fallen Order 2 soit en développement chez Respawn Entertainment, le contrat d'exclusivité parait bel et bien sur le point de se terminer, comme cela a été confié par Sean Shoptaw à WIRED, qui rapporte toutes ces informations. Pour autant, les relations avec l'éditeur semblent cordiales, et il devrait encore avoir le droit de proposer des idées.

« EA a été et continuera d'être un partenaire très stratégique et important pour nous maintenant et pour l'avenir », a déclaré Sean Shoptaw, vice-président senior monde des jeux vidéo et expériences interactives chez Disney. « Mais nous avons eu l'impression qu'il y avait de la place pour les autres. »

Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, a lui déclaré que les développeurs et éditeurs étaient désormais libres de pitcher leurs projets de jeux Star Wars à l'équipe, et « qu'il ne manquait pas de personnes frappant à leur porte, désireux de s'approprier la licence ». Reste à savoir si Electronic Arts a tout de même d'autres titres prévus pour les prochains mois. D'ici là, Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible à partir de 38,00 € sur Amazon.fr.