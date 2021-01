Lucasfilm Games : un logo et une nouvelle identité pour les jeux Star Wars, la franchise a de l'avenir

Le nom de Lucasfilm Games résonne peut-être chez certains d'entre vous : il était utilisé par les équipes de George Lucas de 1982 à 1989, pour des jeux allant de Ballblazer à Indiana Jones et la Dernière Croisade. C'est néanmoins sous le nom de LucasArts Entertainment Company, utilisé depuis 1990, que la société a donné naissance à ses plus grands succès, avec des classiques comme Full Throttle ou Day of the Tentacle, ou bien un tas d'adaptations réalisées en interne ou produites par des prestataires extérieures.

Suite au rachat de Lucasfilm par Disney, il a été décidé de fermer LucasArts et de confier le développement des titres licenciés Star Wars à Electronic Arts, à priori jusqu'en 2023. Lucasfilm avait encore un regard sur tout ce qui est produit chez EA, mais peut-être en vue de la transition qui s'annonce dans les prochaines années, il a été décidé de remettre de l'ordre dans ces entités. Jusqu'à nouvel ordre, tous les jeux vidéo Star Wars seront associés à l'équipe appelée Lucasfilm Games, qui reprend donc le nom utilisé dans les années 80, et qui sera utilisé pour toutes les futures productions. Un logo et une vidéo revenant sur le catalogue de jeux récents ont été dévoilés à cette occasion.

L'héritage de Lucasfilm dans le jeu vidéo remonte à des décennies. Et avec Lucasfilm et la galaxie lointaine, très lointaine entrant dans une nouvelle phase de créativité sans précédent, le monde de Lucasfilm Games, développé en collaboration avec les meilleurs studios de l'industrie, va en faire de même. StarWars.com est ravi de révéler que Lucasfilm Games est désormais l'identité officielle de tous les jeux vidéo de Lucasfilm, un nom qui englobe le riche catalogue de jeux vidéo de la société et son avenir. Pour marquer cette nouvelle ère, Lucasfilm Games a lancé des canaux sociaux sur Twitter (@LucasfilmGames) et Facebook (@LucasfilmGames), qui fourniront des informations fraîches directement aux fans. Vous pouvez regarder une vidéo spéciale célébrant l'histoire des jeux de Lucasfilm ci-dessous ; le logo Lucasfilm Games, présenté ci-dessus, apparaîtra dans tous les futurs titres Lucasfilm Games.

Au cinéma et sur Disney+, la franchise Star Wars est loin d'avoir passé le sabre laser à gauche, et ce sera donc de même dans le jeu vidéo ! Reste désormais à voir ce que prépare Electronic Arts pour la fin de son contrat, et surtout ce que Lucasfilm Games a dans les tiroirs pour la suite.

