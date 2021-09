Disney Classic Games Collection: The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King, une nouvelle édition avec Le Livre de la Jungle et Aladdin sur SNES annoncée

Source: Just for Games

En 2019, les joueurs ont pu redécouvrir deux jeux rétro cultes avec Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King, regroupant donc Aladdin et Le Roi Lion dans leurs versions Mega Drive, Game Boy et même SNES pour le dernier, tandis que le voleur avait droit à une version Final Cut améliorée.

Eh bien, c'est loin d'être terminé, car Just for Games dévoile cette semaine une nouvelle édition, dénommée Disney Classic Games Collection: The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King. Vous l'aurez compris, le jeu Le Livre de la Jungle va être rajouté à la compilation, mais pas seulement, voici le contenu :

Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, SEGA Mega Drive

: SNES, Game Boy, Game Boy Color, SEGA Mega Drive Aladdin - Final Cut : SEGA Mega Drive

: SEGA Mega Drive Aladdin - Version démo : SEGA Mega Drive

: SEGA Mega Drive Aladdin - Version japonaise : SEGA Mega Drive

: SEGA Mega Drive Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, SEGA Mega Drive

: SNES, Game Boy, Game Boy Color, SEGA Mega Drive Le Roi Lion - Version japonaise : SEGA Mega Drive

: SEGA Mega Drive Le Livre de la jungle : SNES, Game Boy, SEGA Mega Drive

Eh oui, la version SNES d'Aladdin sera enfin incluse, de même que le jeu avec Balou et Mowgli sur SNES, Mega Drive et Game Boy. Malheureusement, il s'agit d'une toute nouvelle édition, il faudra donc repasser à la caisse. La date de sortie de Disney Classic Games Collection: The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King est fixée au 12 novembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King à 24,98 € sur Amazon.