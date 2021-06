Worms Rumble se lance sur Switch, Xbox et l'Epic Games Store avec une nouvelle arène pour tout le monde

Déjà disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam depuis l'année dernière, Worms Rumble a droit à de nouvelles plateformes. Team17 avait déjà annoncé l'arrivée de son jeu d'action multijoueur sur Switch, Xbox One et Xbox Series X|S en mars dernier, et il a profité de l'E3 2021 pour dévoiler la date de sortie sur la console de Nintendo.

C'est donc aujourd'hui que sort Worms Rumble sur Switch, mais également sur Xbox One et Xbox Series X|S, comme l'annonce Team17 au travers d'une nouvelle bande-annonce. Les joueurs peuvent découvrir la skin Series Green Hoodie sur Xbox et la tenue Ourson patchwork sur Switch, chacune exclusive à leur plateforme, tandis que tous les joueurs peuvent également se lancer sur la carte Épreuve de la base spatiale, une arène où la gravité n'est pas la même. En plus de cela, un pack Spaceworm & Alien est vendu 4,99 € sur les boutiques en ligne avec trois skins de vers, trois skins pour extraterrestres, deux bannières et autant d'emotes.

Worms Rumble est donc disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, mais également sur l'Epic Games Store. Attention cependant, Team17 précise que la version physique sur Switch ne comporte qu'une boîte et un code de téléchargement, aucune cartouche n'est incluse. Vous pouvez acheter le jeu à 14,99 € sur Amazon.