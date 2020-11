Worms Rumble : la bêta ouverte gratuite du Battle Royale, c'est maintenant sur PC et PS4

Les Worms sont déjà passés entre les mains de nombreux joueurs, mais Team17 veut désormais toucher un nouveau public. Et qu'y a-t-il de plus 2020 qu'un Battle Royale ? Rien, alors apprêtez-vous à découvrir bientôt Worms Battlegrounds, un jeu d'action en temps réel à jusqu'à 32 joueurs.

Et si vous voulez savoir ce qu'il a dans le ventre, c'est ce week-end ou jamais. Une bêta ouverte vient comme prévu d'être lancée, et elle vous permet d'essayer l'expérience gratuitement sur PC via Steam, ou sur PS4 si vous êtes abonnés PlayStation Plus. Elle donne accès à une carte inédite par rapport à la bêta privée, Transforming Towers, ainsi qu'aux modes Mort aux Asticots, Team Deathmatch et Dernier ver debout. Ne tardez pas, car le client ne sera jouable que jusqu'au lundi 9 novembre 2020 à 8h00.

La version finale de Worms Rumble est prévue au format numérique le 1er décembre 2020 sur PS5, PS4 et PC au prix de 14,99 €. En attendant, Worms Battlegrounds + Worms WMD est disponible pour 24,99 € sur Amazon.fr.