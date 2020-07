Worms Rumble : un jeu d'action multijoueur en temps réel avec un mode Battle Royale annoncé sur PS5, PS4 et PC !

Team17 nous avait prévenus : les Worms vont faire leur retour en 2020 pour un épisode « comme vous n'y avez jamais joué auparavant ». Le nouveau jeu vient d'être confirmé, et il ne ressemble effectivement à aucun volet de la saga : Worms Rumble est un jeu d'action multiplateforme en arène à 32 joueurs en temps réel, délaissant ainsi les mécaniques au tour par tour pourtant si emblématiques de la franchise.

Il y aura deux modes principaux : Mort aux Asticots, un Team Deathmatch façon Worms, et Dernier ver debout en solo ou en escouade, un Battle Royale, comme vous l'aurez deviné. Les armes cultes de la série seront de retour, mais aussi des inédites adaptées à cette mêlée générale. Worms Rumble adoptera les codes des jeux d'aujourd'hui jusqu'à un système d'évènements saisonniers, et proposera aussi des défis journaliers. Il y aura même un Labo où nous serons invités à tester des fonctionnalités à l'essai avant qu'elles soient gardées ou non pour l'expérience centrale. Nous pourrons enfin personnaliser le style de notre ver avec des accessoires, des tenues, des emotes et des apparences d'armes, en débloquant des éléments avec l'expérience gagnée ou de la monnaie virtuelle.

Worms Rumble est prévu pour fin 2020 sur PC, PS4 et PS5, mais une bêta aura lieu sur PC du 15 au 19 juillet : pour vous y inscrire, ça se passe à cette adresse.