Naraka: Bladepoint, le jeu d'action multijoueur va devenir free-to-play, une version PS5 et plein d'autres nouveautés en approche

Alors qu'il vient de dépasser les 20 millions de vente sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le jeu d'action en ligne Naraka: Bladepoint va entrer dans une nouvelle ère. Il va en effet passer en free-to-play le 13 juillet 2023, avec tout le contenu accessible théoriquement gratuitement, mais des Héros et objets cosmétiques bloqués derrière un système monétaire.

Viper, Tianhai, Zipin Yin et Matari seront jouables de base, mais pour débloquer des personnages jouables supplémentaires, il faudra dépenser 100 Pièces de Héros, et seulement 35 par semaine peuvent être obtenues en jouant. Si vous en voulez davantage plus rapidement, il faudra payer ! Les joueurs ayant acheté leur édition recevront cependant 300 Pièces de Héros pour obtenir 3 personnages additionnels d'entrée, mais aussi de l'Or, la monnaie qui sert à débloquer des objets cosmétiques : là encore, si vous voulez collectionner rapidement des éléments esthétiques, il faudra passer à la caisse. Plus de détails sont disponibles sur la FAQ officielle.



Le passage en free-to-play sera accompagné d'autres nouveautés, à commencer par une version PS5 qui permettra d'obtenir gratuitement une skin Ryuzan-Frost Reflection pour le katana, 2 Trésors Immortels, et même 10 Trésors, 5 Trésors Immortels, un accessoire de tête Porcelain of Soulbloom et d'autres bonus si vous êtes abonnés PlayStation Plus. Les abonnés Game Pass auront d'ailleurs eux accès à l'édition Ultimate et à tous les bonus in-game auxquels elle donne droit. Sinon, une mise à jour introduira le mode 12v12 Capture the Spirit Well, des hallebardes doubles, la nouvelle héroïne Tessa, des bonus pour l'anniversaire des 2 ans, des cosmétiques inspirés du tableau Séjour dans les Monts Fuchun de Huang Gongwang, des lobbies en 3D permettant de s'amuser avec son grappin entre les parties, des récompenses saisonnières et la skin payante Fight Spirit Max basée sur le vidéaste Maximilian Dood.

Le jeu d'action en ligne de 24 Entertainment va-t-il ainsi s'installer pour longtemps dans le paysage vidéoludique ? Seul l'avenir nous le dira.