Temtem Showdown : un jeu d'action multijoueur gratuit dans l'univers du MMORPG lancé sur PC

Doté d'un contenu encore plus impressionnant depuis son passage en version 1.0, Temtem n'a pas dit son dernier mot, et a encore régulièrement droit à des nouveautés sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Mais pour ceux qui voudraient une approche un peu différente de l'univers, Crema vient de lancer Temtem Shodown, un jeu d'action multijoueur gratuit avec seulement des combats et pas d'aventure, pour le moment seulement jouable sur PC via Steam.

Le free-to-play permet de retrouver les affrontements emblématiques en 2v2 à vivre avec les nombreuses créatures de la licence, sans possibilité d'entraîner nos Temtem pour les faire monter de niveau. Ici, il n'est que question de maîtrise, afin de monter dans les classements en ligne et de débloquer de nouvelles compétences pour être encore plus complet sur le terrain. Cela ne fera pas avancer votre partie de Temtem, mais offre une approche encore plus compétitive de l'expérience.

Plongez dans l'action et la compétition Temtem avec ce simulateur gratuit de combat multijoueur ! Composez votre équipe en un éclair, et foncez participer aux combats classés avec des adeptes du monde entier : rien que du combat de Temtem, aucun dressage ni entraînement nécessaire ! Temtem Showdown rend accessible à tout le monde le meilleur des compétitions Temtem sans attendre ! Découvrez la faune colorée du jeu de collection de créatures multijoueur. Composez votre équipe en une poignée de secondes et foncez au combat pour vous mesurer aux équipes des autres joueurs, ou mettez au point un plan infaillible pour vaincre vos adversaires. Accessible, rapide, et gratuit ! Tout ce qu'il vous faut pour entrer dans la bataille est déjà là. Composer votre équipe ne vous prendra que quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de posséder le jeu Temtem !

Profitez des combats sans les contraintes ! Composez entièrement votre équipe et choisissez chaque détail selon vos préférences : pas besoin de dressage ni d'entraînement !

Participez à des combats classés contre des adversaires de tous niveaux : grimpez dans le classement, améliorez vos compétences, et mesurez-vous à d'autres joueurs et joueuses ainsi qu'aux as de la compétition de Temtem et Temtem Showdown.

Prenez part aux tournois organisés par la communauté et TemCS : le circuit e-sport officiel de Temtem avec de super récompenses.

Entraînez-vous contre vos amis lors de matchs amicaux pour tester votre équipe, tenter de nouvelles stratégies et, bien sûr, gagner le droit de vous vanter.

Profitez d'un univers stable et diversifié, régulièrement amélioré par des patchs qui équilibrent le jeu pour garder les combats intéressants. Avec de nouvelles saisons au fil des mois, vous ne serez jamais à court de combinaisons à tester.

Découvrez le système de combat 2c2 signature de Temtem, avec une présentation débordante d'action et des combats hautement stratégiques sans aucun facteur RNG.

