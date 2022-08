Temtem : Tamer's Paradise, TemSafari, Evershifting Tower... les grosses nouveautés de la 1.0 en vidéo

Petit phénomène à son lancement en 2020, le MMO inspiré de l'univers des Pokémon Temtem a depuis continué son Accès Anticipé en évoluant grâce à des fonctionnalités et du contenu inédits. Il a maintenant bien grandi et il est donc venu le temps pour lui de passer en 1.0 et d'être porté sur Nintendo Switch à la rentrée.

Et qui dit fin de l'Early Access dit grosse vague de nouveautés, présentée par une bande-annonce cette semaine. Les joueurs pourront ainsi découvrir Tamer's Paradise, un lieu où nous pourrons défier les meilleurs Dompteurs de l'histoire avec de belles récompenses à la clé, aller à la rencontre des Holo-Tamers pour enchaîner les combats de plus en plus difficiles façon Survie, visiter le Digilair à deux pour combattre et remporter un œuf rare, explorer le TemSafari, gravir l'Evershifting Tower et ses niveaux aléatoires, acheter de nouveaux objets pour les combats ou décorer notre maison, et profiter d'activités et cosmétiques renouvelés chaque semaine, mais aussi tous les quelques mois grâce au nouveau système de saison.



L'aventure Temtem est donc loin d'être terminée et va donc simplement redémarrer sur de bonnes bases le 6 septembre avec la sortie de la 1.0. Vous pouvez précommander l'édition physique à partir de 44,99 € à la Fnac.