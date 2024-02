Temtem: Swarm, Crema se met au roguelite avec son troisième jeu dans cet univers

Alors que la hype entourant Palworld est un peu retombée et que nous célébrerons la semaine prochaine les 28 ans de la licence Pokémon, ce sont les Temtem de Crema qui refont parler d'eux, mais pas avec le jeu principal qui a eu droit le 29 janvier à une mise à jour 1.6 ni avec le free-to-play Temtem Showdown. Les développeurs espagnols ont en effet annoncé Temtem: Swarm, une toute nouvelle expérience développée en collaboration avec GGTech Studios et qui prendra la forme d'un jeu d'action roguelite mêlant les éléments stratégiques des affrontements entre Temtem et ceux de titres de survie, le tout en vue du dessus.

En plus d'une première bande-annonce mêlant cinématiques et phases de gameplay, quelques visuels sont à retrouver en page suivante. Quant aux détails sur le fonctionnement du jeu, vous les trouverez ci-dessous :

Temtem: Swarm réunit le gameplay minimaliste d'un roguelite et le combat stratégique emblématique de la franchise, vous offrant ainsi la possibilité d'établir une tactique complexe dans un environnement fantastique aux côtés de vos créatures préférées. Faites équipe face à la horde - Affrontez la horde de Temtem jusqu'à 3 joueurs. Échafaudez des plans et partagez (ou pas) des ressources avec vos équipiers pour venir à bout de boss toujours plus forts. Déchaînez vos attaques en associant du matériel et des compétences au bon moment afin de produire des synergies surpuissantes. À vous de prouver que vous possédez l'esprit d'équipe et de survie !

- Affrontez la horde de Temtem jusqu'à 3 joueurs. Échafaudez des plans et partagez (ou pas) des ressources avec vos équipiers pour venir à bout de boss toujours plus forts. Déchaînez vos attaques en associant du matériel et des compétences au bon moment afin de produire des synergies surpuissantes. À vous de prouver que vous possédez l'esprit d'équipe et de survie ! Battez des boss ébouriffants - Nettoyez les niveaux les uns après les autres en terrassant des boss intermédiaires et des boss de niveau aux capacités redoutables. Réfléchissez bien avant de vous lancer face à des Temtem formidables comme Gharunder, Yowlar ou encore Nessla. Il faudra du cran pour y arriver, alors équipez-vous et dominez chaque niveau avant que la horde ne vous engloutisse !

- Nettoyez les niveaux les uns après les autres en terrassant des boss intermédiaires et des boss de niveau aux capacités redoutables. Réfléchissez bien avant de vous lancer face à des Temtem formidables comme Gharunder, Yowlar ou encore Nessla. Il faudra du cran pour y arriver, alors équipez-vous et dominez chaque niveau avant que la horde ne vous engloutisse ! Attaquez de toutes vos forces - Libérez la pleine puissance de vos Temtem à votre guise pour déclencher des attaques dévastatrices, des défenses impénétrables, ou encore des renforts pour vous et vos coéquipiers afin d'éliminer tous les ennemis en un clin d'œil. N'oubliez pas que tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités... Serez-vous à la hauteur ?

- Libérez la pleine puissance de vos Temtem à votre guise pour déclencher des attaques dévastatrices, des défenses impénétrables, ou encore des renforts pour vous et vos coéquipiers afin d'éliminer tous les ennemis en un clin d'œil. N'oubliez pas que tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités... Serez-vous à la hauteur ? Évoluez pour progresser - Pour survivre, il faut savoir évoluer : ça tombe bien, vos Temtem sont faits pour ça ! Engrangez de l'XP en éliminant vos adversaires pour gagner des niveaux et de la puissance avant d'atteindre votre forme finale ! Chaque évolution améliore à la fois vos compétences et votre force. Parviendrez-vous à évoluer à temps pour tenir le choc ?

- Pour survivre, il faut savoir évoluer : ça tombe bien, vos Temtem sont faits pour ça ! Engrangez de l'XP en éliminant vos adversaires pour gagner des niveaux et de la puissance avant d'atteindre votre forme finale ! Chaque évolution améliore à la fois vos compétences et votre force. Parviendrez-vous à évoluer à temps pour tenir le choc ? Découvrez-les tous - Capturez tous les Temtem disponibles et poussez leur puissance au maximum afin d'obtenir des traits incroyables et des compétences inédites. Apprivoisez la magie de chaque créature et apprenez à la maîtriser en mode solo ou coop pour faire partie des plus grands dresseurs !

- Capturez tous les Temtem disponibles et poussez leur puissance au maximum afin d'obtenir des traits incroyables et des compétences inédites. Apprivoisez la magie de chaque créature et apprenez à la maîtriser en mode solo ou coop pour faire partie des plus grands dresseurs ! Rien n'est jamais perdu - Vous n'avez pas tenu le coup face à l'offensive terrible d'Oceara ? Pas d'inquiétudes, il y a toujours une solution ! En coop en ligne, profitez du mode fantôme : donnez un coup de main à vos coéquipiers jusqu'à ce qu'ils puissent vous réanimer. Désormais, plus rien ne vous arrête, pas même le K.O. !

Temtem: Swarm est attendu sur PC via Steam au troisième trimestre de l'année 2024 (entre juillet et septembre donc) avec une compatibilité Steam Deck. Le communiqué de presse du studio précise que des plans pour un lancement sur des consoles non précisées sont en cours.

Si vous souhaitez découvrir le jeu Temtem original, il est vendu en boîte sur Amazon au prix de 29,99 € pour la Switch.