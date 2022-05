Temtem : une date de sortie pour la 1.0 et la fin de l'Accès Anticipé, une version Switch et des éditions physiques confirmées

Les Pokémon-like sont rares à réussir à tirer leur épingle du jeu, et c'est pourtant ce qu'a réussi à faire Temtem dès son lancement début 2020, en attirant et contentant de nombreux joueurs. Le MMO nous demandant de collectionner et faire combattre des créatures élémentaires était en Accès Anticipé depuis lors, sur PC et depuis moins de temps sur PS5, ce qui lui a permis de bénéficier régulièrement de contenu additionnel au fil des mois, et du soutien de l'éditeur Humble Games.

Il est maintenant temps pour Crema de passer à la vitesse supérieure : la version 1.0 et la sortie de l'Early Access. L'édition commerciale sera disponible le 6 septembre 2022, sur PC et PS5 logiquement, mais aussi comme prévu sur Xbox Series X|S, et également Switch, une plateforme qui n'avait pas encore été évoquée à cette heure. La mise à jour passant l'expérience en 1.0 apportera un système de Saisons accompagné d'un Battle Pass avec un circuit gratuit et payant, une dernière île dédiée au endgame et de nouvelles quêtes. L'aventure ne s'arrêtera pas là pour autant, d'autres patchs sont encore prévus après pour faire vivre la communauté.



Si vous ne jurez que par le physique, sachez que Just for Games distribuera une version boîte sur consoles en France. Et pour les plus investis, une belle édition collector inclura, pour un prix inconnu :

Une statuette diorama des starters ;

Un set de répliques des Temcards ;

Un set de trois pin's ;

Un set de trois écussons tissés ;

Une boîte extérieure collector.

Les précommandes ne sont pas encore disponibles à cette heure, mais devraient l'être rapidement.