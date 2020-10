Temtem : la version next-gen sortira en Accès Anticipé sur PS5, et plus tôt que prévu

Temtem a connu un lancement canon en raison du nombre de joueurs désireux de voir ce que proposait ce MMO aux accents de Pokémon-like. Il poursuit depuis tranquillement, mais sûrement, son petit bonhomme de chemin en apportant le contenu supplémentaire et les fonctionnalités promises. Sur consoles next-gen, nous avions rendez-vous avec le titre en 2021, mais le calendrier sera finalement un peu différent.

Le directeur Guillermo Andrades confirme via le PlayStation Blog que Temtem sera en fait jouable dès le 8 décembre sur PS5 en Accès Anticipé. Le cross-play sera activé pour partager l'expérience entre joueurs PlayStation 5 et PC, et le contenu sera donc le même pour tout le monde.

Qu’attendre de l’accès anticipé ? Le monde de Temtem est divisé en six îles principales. Les joueurs peuvent accéder à quatre d’entre elles lors de l’accès anticipé. La campagne principale de Temtem vous fera explorer ces îles pendant plus de 30 heures pendant lesquelles vous pourrez capturer plus de 100 Tems uniques ! La campagne est intégralement jouable en coop et, comme Temtem est un monde toujours en ligne, vous rencontrerez de nombreux joueurs avec lesquels vous pourrez combattre, échanger ou discuter. Vous pouvez précommander Temtem dès aujourd’hui à prix réduit pour recevoir un titre en jeu exclusif, des avatars PSN et l’accès anticipé dès le 8 décembre ! Activités compétitives, de personnalisation et ambitieuses Une fois la campagne terminée, à vous de voir ce qui vous intéresse : il y a de nombreuses activités et de nombreux points d’intérêt. Si vous aimez la compétition, vous pouvez tester vos compétences lors de matchs classés avec des règles compétitives. Ces affrontements nécessitent de mettre au point des stratégies et des tactiques pour gagner. Ne croyez pas que la chance vous sauvera. Les compétences sont l’atout des meilleurs joueurs. Si vous préférez mener une vie en ligne stylée, vous pouvez vous concentrer sur la personnalisation de votre personnage ou de votre habitation. Dans Temtem, chaque joueur possède sa maison à l’Orée des Atolls, un lieu immense que les joueurs peuvent explorer sans aucun temps de chargement. Temtem propose également d’autres activités pour les joueurs les plus hardcores. Affrontez les Maîtres de Dojo dans des défis hebdomadaires à la difficulté croissante, cherchez des Temtems ultra-rares aux couleurs spéciales nommés Lumas au Saipark ou pêchez l’une des nombreuses versions (il en existe 10 368 pour être exact) de Koish au Nuru Lodge. Le modèle économique restera le même, à savoir une offre premium dont le prix augmentera au fil des ajouts. Pourquoi l’accès anticipé ? À chaque île majeure que nous ajouterons, le prix de base de Temtem augmentera. Lorsque Temtem sera terminé, son prix sera de 37,99 € pour l’édition Standard et de 54,99 € pour l’édition Deluxe. Autrement dit, plus vous achetez le jeu tôt, moins il est cher ! De plus, les détenteurs de l’édition Deluxe profitant de l’accès anticipé recevront un pack exclusif d’objets cosmétiques de camouflage dont un uniforme, un bandana et un sac à dos. Qu’il y a-t-il de prévu après l’accès anticipé ? Temtem continuera d’être mis à jour régulièrement pendant l’accès anticipé jusqu’à atteindre la version 1.0. Voici un aperçu des fonctionnalités prévues pour les prochains mois : Plus de contenu pour l’histoire : deux nouvelles îles qui marqueront la fin de l’histoire du jeu.

Des dizaines de nouveaux Temtems dont trois Tems mythiques spéciaux.

De nouvelles fonctionnalités multijoueurs comme l’hôtel des ventes qui permettra des échanges à travers le serveur ou les tant attendues guerres de clans.

Des activités plus ambitieuses pour les joueurs les plus acharnés, notamment une toute nouvelle île dédiée aux activités de haut niveau, mais également un mode de jeu hardcore.

