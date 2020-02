Temtem : portages sur consoles, matchs classés, nouveaux monstres, le planning de 2020 et 2021 en détail

Le lancement de Temtem a beau avoir été entouré de nombreux soucis techniques, il a réussi son pari, en séduisant majoritairement les Dompteurs qui se sont lancés dans l'aventure. Maintenant, tâche à Crema de transformer l'essai en ajoutant le contenu promis pour le MMORPG en Accès Anticipé.

Les développeurs italiens viennent de dévoiler leur planning pour les six saisons à venir, pour des ajouts qui nous emmènent déjà jusqu'au milieu de l'année 2021. Crema voit grand, très grand, même s'il ne va pas inventer l'eau chaude, en paraphrasant Pokémon et les jeux multijoueurs du moment. Attendez-vous à du multijoueur classé, des quêtes régulières, de nouvelles îles, des dizaines de Temtem inédits dont des créatures mythiques, un Battle Pass lié aux futurs cosmétiques, des replays de combat et plus encore. Le passage à la 1.0 est espéré pour le printemps 2021, en même temps qu'un portage sur consoles, probablement sur PS4, Xbox One et Switch comme promis lors du Kickstarter, et peut-être sur PS5 et Xbox Series X.



Printemps 2020 Matchmaking classé V1

Mode Spectateur V1

Chat in-game

Bulles de discussion

Gestion des clubs Été 2020 Nouvelle île : Kisiwa

Environ 25 nouveaux Temtem

Logement pour le joueur

Équipement d'escalade

Emotes V2 Automne 2020 Nouvelle île : Cipanku

Environ 25 nouveaux Temtem

Premier Temtem mythique

Tournois in-game

Quêtes journalières

Succès à débloquer Hiver 2020 Nouvelle île : Arbury

Environ 30 nouveaux Temtem

Deuxième Temtem mythique

Dojo de guerre des clubs

Maison des échanges

Matchmaking classé V2

Mode Spectateur V2 Printemps 2021 Portages sur consoles

Lancement de la version 1.0

Ajout d'une île pour le end-game

Quêtes journalières/hebdomadaires

Système de replay des combats

Boutique de cosmétiques Été 2021 Mode Nuzlocke

Troisième Temtem mythique

Bar Arcade

Système de Draft PvP

Battle Pass pour les cosmétiques

Avec tout cela, cela vaudra le coup de retourner régulièrement dans le petit monde évolutif de Temtem. Notez que, bien évidemment, le calendrier est voué à changer si le développement n'avance pas aussi vite que prévu.

Lire aussi : Temtem : déjà un demi-million de copies vendues pour le clone de Pokémon