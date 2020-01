Temtem : le MMORPG victime de son succès, des problèmes de file d'attente et de déconnexion constatés

Crema a officiellement lancé Temtem en Accès Anticipé ce mardi soir, à 19h00, et les joueurs ont été au rendez-vous. Peut-être un peu trop.

Le MMORPG inspiré de Pokémon a été victime de son succès, surchargeant ses serveurs et obligeant les joueurs à attendre leur tour dans une très longue file d'attente virtuelle pour se connecter. Plus gros problème encore : de nombreux Dompteurs se sont plaints de déconnexion intempestive en pleine partie, ce qui a certes aidé les nouveaux arrivants à se faire une place, mais a vite gêné l'expérience de la jeune communauté. Plusieurs autres bugs mineurs ont aussi bloqué la progression de certains joueurs, les obligeant à quitter la partie d'eux-mêmes.

Il faut avouer que l'engouement pour Temtem est assez impressionnant pour un jeu en Accès Anticipé, avec actuellement plus de 17 000 spectateurs sur Twitch, faisant de lui le dixième titre le plus vu du moment, au milieu des cadors. Les développeurs basés à Madrid ont cependant vite réagi en sortant plusieurs patchs pour diminuer le temps d'attente dans la queue, réduire les déconnexions non désirées, réapparaître en dehors de la carte après une déconnexion, éviter d'être bloqué dans une boucle lors de combats en duo et plus encore.

Les joueurs témoignent d'ailleurs d'une plus grande facilité à accéder aux serveurs, preuve que le travail du studio a porté ses fruits : reste désormais à consolider les bases techniques du projet, qui n'est après tout qu'en Accès Anticipé.