Temtem : un mignon opening façon anime pour la sortie du MMORPG

C'est aujourd'hui que sort en Accès Anticipé Temtem, le MMORPG inspiré des mécaniques de Pokémon.

Starters, combats en solo ou en multijoueur, aventure pensée pour être jouée en duo ou en club : nous commençons à bien connaître les possibilités de l'Archipel Airborne. Mais pour aller un peu plus loin, Crema a récemment dévoilé une bande-annonce qui revient sur les stratégies en combat, entre coups offensifs et défensifs et gestion des types, la reproduction des Temtem pour créer de nouvelles espèces plus puissantes, les créatures Luma plus rares et plus fortes, et une zone de end game avec des spécimens inédits toutes les semaines.

Et pour célébrer ce lancement, une bande-annonce façon opening d'anime, avec une musique entraînante et réalisée par Sunshine Animation Studio, a aussi été dévoilée. Vous pourrez vous procurer le premier jet de Temtem à partir de 19h00 sur Humble ou Steam, à un prix encore inconnu.