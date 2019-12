LEGO Builder's Journey : un jeu de réflexion mignon et inattendu de sortie sur iOS via l'Apple Arcade

Parce qu'il n'y a pas que les jeux LEGO de TT Games qui font vivre la licence, une expérience inédite et inattendue vient de débarquer sur l'Apple Arcade.

LEGO Builder's Journey rompt avec tous les jeux colorés, drôles et hyper dynamiques auxquels nous sommes habitués, pour nous proposer un récit délicat, sans dialogue ni aide quelconque. Le but est ici d'explorer des dioramas en briques, avec deux personnages qui évoluent de tableau en tableau en se reconstituant un passage avec les LEGO à leur disposition. L'inspiration de Monument's Valley est indéniable, mais le jeu semble se diversifier suffisamment pour proposer quelque chose de nouveau.

Passez aux différents niveaux brique après brique avec des énigmes qui nécessitent parfois de suivre les instructions... et parfois d'être créatif et d'enfreindre les règles.

Builder's Journey est une énigme poétique qui se déroule dans l’univers des briques LEGO et qui prend vie avec les éléments LEGO les plus réalistes jamais présentés sur écran. Laissez-vous transporter dans un monde à couper le souffle où se multiplient les effets du brique à brique sur une incroyable bande-son.

L’histoire sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et surtout, de jouer, car le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.