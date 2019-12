LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, des images des neuf films dans une bande-annonce inédite

Les jeux LEGO Star Wars ne manquent pas, mais TT Games veut nous en proposer un dernier pour boucler la série.

En cette semaine de sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker refait parler de lui avec une bande-annonce inédite, six mois après la révélation de l'E3 2019. Cette vidéo en forme de compte à rebours nous montre des plans issus des neuf films principaux de la franchise, qui auront tous droit à leurs niveaux dans cet épisode un peu spécial.

Nous ne savons pas encore exactement quel sera le gameplay adopté, ni comment l'immense récit des trois trilogies sera condensé pour être à la fois clair et complet. Mais une chose est sûre : LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sortira en 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.