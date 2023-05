LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Luke Starkiller rajouté gratuitement pour le May the 4th

Aujourd'hui, nous célébrons le Star Wars Day, comme tous les 4 mai, qui se prononce May the Fourth en anglais, presque comme la réplique May the Force be with you dans la franchise créée par George Lucas. Pour fêter ça, TT Games et Warner Bros. Games publient une petite mise à jour pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir Luke Starkiller, un nouveau personnage jouable gratuitement dans le jeu d'aventure et d'action. Un héros qui n'a rien à voir avec Galen Marek des jeux Le Pouvoir de la Force, car il s'agit bien de la toute première version de Luke Skywalker imaginée pendant la pré-production de Star Wars : Épisode IV, Un Nouvel Espoir, et directement basé sur les artworks de Ralph McQuarrie. Ce Luke Starkiller est désormais sélectionnable dans l'écran de choix des personnages, sous la classe des Jedi.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, notamment dans une Édition Galactique vendue 27,99 € sur Gamesplanet.

