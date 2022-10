LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, trailer et dates de sortie pour l'Édition Galactique et la Collection de Personnages 2

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a déjà eu droit à 7 packs de DLC, mais pour les joueurs les plus investis, TT Games en a prévu 6 autres, annoncés lors de la D23 Expo. Nous ne connaissions que leurs noms, donnant quelques idées sur les personnages qui seront ajoutés, mais une bande-annonce nous en dit un peu plus.

Déjà, l'Édition Galactique donnant droit à l'intégralité des 13 DLC sera disponible le 1er novembre. Ceux qui ont déjà leur exemplaire pourront acheter les 6 nouveaux packs séparément ou via l'extension Collection de Personnages 2. Tous les packs ne seront en revanche pas disponibles en même temps : LEGO Star Wars Summer Vacation et Clone Wars ouvriront le bal le 1er novembre avec Captain Rex, Asajj Ventress, Savage Opress, et des versions festives de Finn, Palpatine, Dark Maul, Obi-Wan Kenobi et R2-D2.

Le 15 novembre, il faudra faire place à Star Wars Rebels et Obi-Wan Kenobi, qui ajouteront au moins Ezra Bridger, Amiral Thrawn, Kanan Jarrus, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Ben Kenobi, une nouvelle version de Dark Vador ou encore Reva. Enfin, le 29, les packs Andor et Le Livre de Boba Fett débloqueront les apparences de Cassian, Bix Caleen, Luthen Rael, Syril Karn, Dedra Meero, Cade Bane, Cobb Vanth, L'Armurière, Krrsantan et Peli Motto.

Un beau programme, à retrouver en vidéo et en images ci-dessus. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker - Édition Galactique est disponible à partir de 59,99 € chez Amazon.fr : jour férié oblige, les versions physiques ne seront délivrées qu'à compter du 2 novembre en France.