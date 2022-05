Xbox Series S : 12 mignonnes consoles collectors LEGO Star Wars : La Saga Skywalker à gagner

Vous reprendrez bien un nouveau concours officiel pour gagner une console Xbox collector ? Alors que celui pour remporter une machine et des manettes à l'effigie des personnages de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est encore un cours, un nouveau a été lancé en marge du May the 4th, jour de célébration de la saga Star Wars.

Il s'inscrit dans la continuité du partenariat avec LEGO Group autour de la sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui a déjà donné lieu à l'ouverture d'un musée éphémère à Paris. Ce sont donc 12 Xbox Series S autour du jeu de TT Games qui peuvent être remportées, chacune avec un design unique reprenant l'apparence d'un personnage en LEGO et des couleurs associées. Et il faut avouer que ces machines représentant BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Dark Maul, Dark Vador, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, un Stormtrooper et Yoda sont des plus charmantes.

Pour tenter de remporter l'un de ces objets collector, c'est toujours la même rengaine :

Pour participer, vous devrez vous connecter sur Twitter et suivre le compte officiel @Xbox. Puis il suffira de retweeter le post en question en incluant les #LEGOStarWarsXboxSweepstakes et #Maythe4th. Les gagnantes et les gagnants seront notifiés par message privé sur Twitter. Le concours se termine le jeudi 26 mai à 5h du matin, heure française. Vous devez être majeur·e pour participer à ce concours. Que la Force soit avec vous !

May the Force be with you.



Follow and RT with #LegoStarWarsXboxSweepstakes and #Maythe4th for a chance to win 1 of 12 LEGO Star Wars Xbox Series S Custom Console and Controllers.



Age 18+. Ends 5/31/22. Rules: https://t.co/t5NJGuwaJt pic.twitter.com/QIrpmvC0hE — Xbox (@Xbox) May 4, 2022

Si vous voulez forcément une Xbox Series S, rappelons qu'elle est actuellement affichée à 269,99 € dans le cadre des French Days.

