LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Xbox célèbrera May the 4th avec un musée éphémère à Paris

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a déjà rencontré un vrai succès critique et commercial, avec plus de 3,2 millions d'exemplaires vendus, notamment sur les machines de Microsoft. Le constructeur va ainsi célébrer May the 4th, la journée dédiée aux fans de Star Wars, avec un musée éphémère.

Les fans ont rendez-vous le 4 mai, de 11h00 à 20h00 au centre culturel La Place à Paris, tout proche du LEGO Store des Halles, pour découvrir ce musée avec des pièces uniques en LEGO reproduisant un X-Wing géant, des tableaux des personnages de la franchise Star Wars et diverses constructions. Pour l'occasion, une console Xbox Series S de trois mètres a même été créée et sera présentée au musée, accompagnée de sa manette géante. De vrais Xbox seront également là pour jouer à LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et des concours seront organisés toute la journée pour remporter divers prix.

Microsoft invite les fans à suivre Xbox France sur Twitter pour davantage d'informations avant cette journée de célébrations.

