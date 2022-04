LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un premier chiffre de ventes et 2 packs de personnages rajoutés

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est sorti au début du mois sur ordinateurs et consoles de salon, après plusieurs reports. Le titre regroupe pour rappel les neufs films de la franchise, autant dire que les fans étaient au rendez-vous. TT Games et Warner Bros. Games font aujourd'hui un premier bilan.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s'est ainsi écoulé à plus de 3,2 millions d'exemplaires lors des deux semaines suivant son lancement, un record pour un jeu vidéo LEGO. Les développeurs en profitent pour rajouter dans les boutiques deux packs de personnages additionnels, gratuitement débloqués si vous avez le Pack Collection de Personnages. Le pack de personnages Rogue One : A Star Wars Story inclut ainsi Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le directeur de l'Armée Impériale Krennic, tandis que le pack Personnages Classiques rajoute des variantes de Luke Skywalker, Princesse Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez retrouver le jeu à 44,99 € sur Gamesplanet.

