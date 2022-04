LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fait son cinéma dans sa bande-annonce de lancement

Nous sommes le mardi 5 avril 2022 et c'est donc ce jour que sort enfin LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le dernier-né de TT Games qui nous permet pour la première fois de revivre l'intégralité des neuf longs-métrages principaux de la licence dans un univers fait de briques. Après avoir mis les méchants à l'honneur lors d'un récent trailer, place désormais à sa bande-annonce de lancement, bien plus centrée sur le côté lumineux de la Force.

Les scènes et dialogues repris des films sont ici assez nombreux, de quoi titiller les fans au-delà de la qualité de ces derniers, le tout avec humour bien entendu. Batailles en vaisseaux, course en podracer, affrontements au sabre laser, utilisation de la Force et personnages iconiques, il n'en faut pas plus pour donner envie de prendre la manette. Par ailleurs, il est évidemment possible d'y jouer en coopération.

Si vous comptez craquer pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la Fnac le vend à partir de 54,99 €. Par ailleurs, nos confrères anglophones ont donné leur avis et nous aussi, n'hésitez pas à consulter nos impressions : TEST LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la Force tranquille