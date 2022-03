LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le Pack Collection avec ses 7 DLC remplis de personnages détaillé

Nous savons depuis longtemps que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker proposera une édition Deluxe avec un Pack Collection, faisant office de Season Pass. Alors que le projet vient de passer gold, TT Games nous dévoile précisément ce qu'il contiendra, à savoir 7 DLC permettant de débloquer des personnages additionnels.

Ils seront tirés de The Mandalorian, Solo, Rogue One, The Bad Batch et l'historique de la saga, et disponibles pour certains en avant-première via des offres de précommande. Leur contenu et les dates de sortie sont visibles ci-dessous.

5 avril Le pack de personnages de la saison 1 de The Mandalorian comprendra le Mandalorian et un Grogu non jouable, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil. Disponible via le Pack Collection ou en achat séparé.

Le pack de personnages Solo: Star Wars Story comprendra le jeune Han Solo, le jeune Chewbacca, le jeune Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett et Enfys Nest. Disponible via le Pack Collection ou en achat séparé.

Le pack de personnages classiques comprendra Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian. Le pack de personnages classiques sera disponible pour ceux qui ont un accès anticipé auprès de certains partenaires de vente et sera disponible pour tous ceux qui possèdent le Pack Collection le 19 avril ou en un achat séparé.

Le pack Trooper comprend le Death Trooper, l'Incinerator Trooper, le Range Trooper, l'Imperial Shore Trooper et le Mimban Stormtrooper. Le Pack Trooper sera disponible en accès anticipé pour les acheteurs qui ont précommandé la version numérique du jeu, et disponible le 4 mai pour tous ceux qui possèdent le Pack Collection ou en achat séparé. 19 avril Le pack de personnages Rogue One: A Star Wars Story sera disponible à l’achat et comprendra Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Imwe, Baze Malbu et Director Krennic. 4 mai Le pack de personnages de la saison 2 de The Mandalorian comprendra Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon.

Le pack de personnages Star Wars: The Bad Batch comprendra Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.

La date de sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, c'est pour le 5 avril 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire en édition Deluxe pour 69,99 € chez Amazon.fr.

