LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, crunch, moteur compliqué et pression permanente, les conditions chez TT Games critiquées par des développeurs

Le développement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a visiblement été compliqué, en témoignent les reports importants subits par le projet. Mais alors que nous entrevoyons le bout du tunnel à l'occasion de l'annonce de la date de sortie, Polygon vient de sortir un très long papier dans lequel il raconte les conditions de travail déplorables des développeurs basés à Manchester. Une vingtaine d'employés actuels et anciens ont en effet confié leur mal-être à la rédaction, en restant bien évidemment anonymes.

Plusieurs d'entre eux déclarent avoir craqué sous le stress et la charge de travail, forcée par « un chantage très doux » synonyme de problèmes si l'implication ne dépassait pas celle prévue dans le contrat. Et déjà sous l'époque de Jon Burton, cofondateur et directeur créatif jusqu'en 2013, il n'était pas rare que des salariés se fassent crier dessus s'ils voulaient quitter le travail à l'heure.

« Un gros problème était que la crise était préméditée », explique un ancien employé qui travaillait au studio sous Burton. « Ce n'était pas un protocole d'urgence pour quand les choses allaient mal. Au lieu de cela, c'était un outil dans la boîte pour la production ; les projets étaient planifiés avec des périodes de crise dans le calendrier, ou pire encore, la crise était le calendrier. [...] C'était un évènement régulier en raison du type de jeu que nous faisions : des liens avec des films et des jeux à sortir pour le Noël des enfants. Ils avaient tous des délais dictés par la fin d'année ou la sortie d'un film. »

Malgré le changement de direction, la pression est restée longtemps la même, amenant une forte rotation des effectifs du studio comptant plusieurs centaines d'employés : Polygon estime a au moins 400 le nombre de salariés, et il y aurait eu plus de 40 départs depuis début 2021. Une partie d'entre eux auraient d'ailleurs rejoint 10:10 Games, nouveau studio fondé par Jon Burton, preuve peut-être qu'il n'était pas le seul responsable de l'ambiance délétère chez TT.

La situation ne se serait cependant pas améliorée avec ses successeurs David Dootson et Paul Flanagan, alors que les heures supplémentaires étaient difficilement refusables et n'étaient pas payées au-delà des 40 heures par semaine. Plusieurs employés témoignent avoir déjà réalisé des semaines de 6 jours à 80 voire 100 heures de travail, pour lesquelles ils n'ont été que très peu rémunérés, un véritable crunch sur la longue durée. Les testeurs qualité de TT Fusion déclarent eux avoir été traités comme des sous-développeurs et avoir subi des moqueries des cadres et de certains collègues : ils pouvaient difficilement rentrer en contact avec les programmeurs même en cas de signalement de bug, n'avaient pas accès à tous les étages du personnel et pouvaient difficilement parler aux ressources humaines. Plusieurs femmes auraient elles vécu des intimidations, des commentaires sexistes et des discriminations salariales.

Cette situation de crise long terme aurait été accrue depuis le début du développement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fin 2017, en raison d'un passage vers le nouveau moteur de jeu interne NTT. Beaucoup se seraient battus pour passer à l'Unreal Engine, mais la décision a été prise pour éviter de payer des frais à Epic Games. NTT aurait été instable, lent et dénué de nombreuses fonctionnalités pratiques au départ, plombant le moral des équipes. Des membres du studio s'en sont plaint à Tom Stone début 2018, à l'époque directeur général, qui a organisé plusieurs réunions pour recueillir les doléances et a fini par accorder plus de vacances et de meilleures primes à ses effectifs. Toujours selon les sources de Polygon, cela n'aurait pas beaucoup changé l'ambiance et les conditions de travail générales.

Contacté pour un commentaire, Stone a déclaré: « J'ai remarqué vers la fin de 2017 / le début de 2018 - j'ai vraiment senti que les choses n'allaient pas. Je peux vous dire maintenant que je n'ai eu aucun rapport d'intimidation. Personne n'est jamais venu me voir et ne m'a dit : « J'ai été victime d'intimidation ou de discrimination ou j'ai été harcelé. Personne n'a jamais dit ça. Les gens disaient que c'était difficile de travailler ici, que nous travaillions de longues heures et que les gens ne communiquaient pas avec nous. Mais aussi pour donner un équilibre, nous avons eu beaucoup de gens, parfois les mêmes personnes, qui ont dit : « J'adore être ici et j'adore travailler sur des jeux LEGO. » [...]

Les attentes élevées de TT Games auraient également joué dans la balance. Les cadres désirent délivrer un jeu qui atteigne les 85/100 sur Metacritic, établissant un record pour les jeux LEGO, devant Marvel Superheroes. Plusieurs idées trop ambitieuses auraient été évoquées pour surprendre le public, comme des mécaniques de combat avec 27 coups différents, abandonnés quand il a été remarqué que les testeurs n'en utilisaient qu'un.



« Le directeur demandait de nouveaux mécanismes sur un coup de tête, puis demandait qu'ils soient changés, sans jamais réparer quoi que ce soit de vraiment important » explique un ancien employé. « Lisez toutes les critiques d'un jeu LEGO. Elles disent toujours les mêmes [choses] : les phases de plateforme sont ronflantes, la caméra est terrible, pas de coopération en ligne. Ajoutons donc un arbre de combat à la God of War ! Les enfants de 5 ans vont adorer.

Et malgré ces aspirations, les effectifs n'auraient pas suivi, une partie ayant même été déplacée dans une autre unité sur un projet différent en 2020.

Concernant le développement de The Skywalker Saga et ses retards, un porte-parole de TT Games a fourni cette déclaration : « LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, est le titre le plus ambitieux que le studio ait jamais entrepris. L'équipe est déterminée à offrir une merveilleuse expérience LEGO à nos joueurs, et nous donnons au jeu le temps dont il a besoin pour réaliser cette aspiration. Nous apprécions grandement le soutien et la compréhension de nos fans. » « TT Games s'engage à créer un lieu de travail respectueux, juste et inclusif pour chaque employé. De nombreux efforts ont été déployés ces dernières années, avec la nouvelle direction des studios et le soutien de Warner Bros. Games, pour favoriser une culture de collaboration et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont nos employés peuvent être fiers. Notre héritage de ravir les fans avec les jeux que nous avons créés au fil des ans est très important pour nous. Nous reconnaissons que notre succès continu et futur repose sur le maintien de l'élan des changements positifs que nous avons apportés à ce jour, en veillant à ce que chaque employé se sente soutenu, apprécié et éprouve un véritable sentiment d'appartenance. »

Polygon termine en déclarant que plusieurs initiatives auraient eu lieu ou seraient en cours pour améliorer la situation. Le nombre d'heures supplémentaires serait limité et mieux surveillé, et il aurait été décidé de ne plus utiliser NTT et de privilégier l'Unreal Engine pour les futurs projets. Espérons surtout que cette culture de travail plus saine se répande dans le milieu du jeu vidéo, pour que les développeurs et joueurs soient heureux de communier autour des produits finis : LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira dans tous les cas ce 5 avril et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 59,99 € sur Amazon.fr.