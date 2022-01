LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la date de sortie définitive officialisée, un trailer fou pour du gameplay plus moderne que jamais !

Habitué à enchaîner les projets sans souci et avec réussite, TT Games a calé sur LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Le passage à la nouvelle génération et la volonté de renouveler la recette des jeux en briques ont peut-être mis des bâtons dans les roues des développeurs. Le projet annoncé en 2019 est donc aux dernières nouvelles attendu pour le printemps 2022...

Nous ne sommes plus qu'à une saison de celle-ci, alors l'annonce d'une date de sortie est potentiellement imminente. Elle vient d'ailleurs peut-être de fuiter avant son officialisation. Aggiornamenti Lumia, habitué à scanner les serveurs de Microsoft pour y déceler des informations secrètes, affirmait hier savoir d'on ne sait où que la date de lancement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker était calée au 5 avril.



Et aujourd'hui, c'est GAME, revendeur britannique, qui a tweeté que le jeu nous faisant retraverser les 9 films sous un jour inédit sortirait ce 5 avril 2022, avant de supprimer son message. Étrange coïncidence ou véritable leak ? Seul l'avenir nous le dira... Le titre peut dans tous les cas être précommandé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à partir de 59,99 € à la Fnac.

Mise à jour : le suspens aura été de courte durée, Warner Bros. Games vient d'officialiser cette date de sortie avec un long trailer de gameplay ! Il nous apprend que nous débuterons l'aventure en ayant accès aux premiers films des 3 trilogies, et qu'il sera possible d'explorer librement les planètes débloquées, à rejoindre via une carte de la galaxie et après des séquences de pilotage dans l'espace riches en sensations. Nous pourrons ainsi choisir entre suivre les missions de la campagne et faire des détours par des lieux cultes sur des astres isolés.

Le système de jeu sera aussi revisité avec des combos et des phases de tir, la force pourra être utilisée pour soulever des objets et influencer des PNJ, des personnages pourront être interrogés, les possibilités de déplacement seront accrues et des compétences seront à débloquer via des Briques Kyber...

Dans ce qui sera le jeu LEGO Star Wars le plus grand et époustouflant à ce jour, la bande-annonce donne un aperçu approfondi du gameplay et de la liberté offerte aux joueurs en présentant les nouvelles mécaniques de combat, un large éventail de personnages et de classes de personnages, une vaste galaxie à explorer et bien plus encore ! Dans la plus pure tradition LEGO, les joueurs revivront l'histoire épique des neuf films de la saga Skywalker, et tout commence par la possibilité de débuter l'aventure par la trilogie de leur choix.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker permet aux joueurs de vivre des batailles comme jamais auparavant dans un jeu LEGO, car les joueurs peuvent enchaîner différentes attaques pour former des chaînes de combo et repousser les attaques ennemies. De nouvelles commandes et mécanismes de blaster permettent aux joueurs de viser avec précision et de se mettre à couvert pour planifier leur prochain coup ou d'utiliser les compétences d'un Jedi en brandissant un sabre laser et en utilisant la puissance de la Force.

Les joueurs peuvent traverser l'espace en utilisant la carte de la galaxie sur leur holoprojecteur pour tracer leur parcours à travers la saga, débloquant progressivement des planètes à explorer en cours de route. Pendant les voyages dans l'espace, les joueurs peuvent se livrer à des combats spatiaux héroïques contre des vaisseaux ennemis, en pilotant des véhicules légendaires comme le Millennium Falcon™, les chasseurs TIE™ impériaux, les X-wings™ de la Rébellion, et bien d'autres. Une fois arrivés à destination, les joueurs peuvent choisir de poursuivre l'histoire principale ou d'explorer et de découvrir des quêtes et des énigmes passionnantes au sein de la galaxie.

L'exploration récompense les joueurs lorsqu'ils découvrent des briques Kyber qui débloquent de nouvelles fonctionnalités et des capacités améliorées pour toute une série de classes de personnages, notamment Jedi, Héros, Côté obscur, Vilain, Pilleur, Vaurien, Chasseur de primes, Droïde astromécano et Droïde de protocole. Incarnez des personnages emblématiques tels que Leia™, Yoda™, Boba Fett™, Dark Maul™, Poe™ et plus de trois cents autres personnages à débloquer issus des neuf films dans le mode jeu libre pour créer de nouvelles aventures amusantes. Des collines de Naboo aux dunes désertiques de Jakku, vous pouvez explorer et jouer dans la galaxie LEGO Star Wars.

La bande-annonce révèle également que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker proposera le mode Marmonnements, une option que les fans des jeux LEGO Star Wars classiques peuvent activer pour remplacer toutes les voix par des marmonnements !

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est maintenant disponible en précommande numérique. Les consommateurs qui précommandent numériquement le jeu recevront un accès anticipé au pack de personnages Trooper le jour de la sortie. Le pack sera disponible un mois après la sortie pour ceux qui achètent le pack collection de personnages (Season Pass avec les sept packs de personnages) ou à la carte. Les acheteurs numériques peuvent également débloquer le personnage jouable Obi-Wan Kenobi™ classique qui n'est pas disponible à l'achat à la carte. La version physique de l'Édition Deluxe comprendra une minifigure exclusive LEGO Star Wars Luke Skywalker™ avec du lait bleu à collectionner.