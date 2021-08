GC2021 : LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, nouvelle période de sortie lointaine et trailer de gameplay très novateur

Habitué à enchaîner les jeux LEGO, TT Games a connu un coup d'arrêt avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, annoncé à l'E3 2019 et toujours attendu. L'envie de renouveler le gameplay emblématique de la série couplée à l'inévitable crise sanitaire a amené les développeurs à repousser le titre à plusieurs reprises, à tel point qu'il n'avait même plus de période de sortie officielle.

Il est revenu sur le devant de la scène avec un trailer assez incroyable lors de la gamescom Opening Night Live. Entre les phases de tir vues de derrière, le pilotage de vaisseaux, les montures, ou même l'approche de l'exploration repensée, il n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les jeux LEGO par le passé. Ce qui explique certainement son retard et le fait que la bande-annonce rapporte une sortie désormais prévue pour le printemps 2022...

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un trailer avec du gameplay surprenant dévoilé