LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un trailer avec du gameplay surprenant dévoilé, la date de sortie reportée

Jamais un jeu LEGO n'aura mis autant de temps à prendre forme que ce LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Il a été dévoilé à l'E3 2019, et à part avec une illustration et quelques détails, il n'a pas vraiment fait parler de lui cette année. Pourtant, il ne semble avoir rien de spécial, lui qui revisite les précédentes adaptations avec une narration et des niveaux inédits, pour couvrir tout de même pour la première fois les deux derniers épisodes de la série.

Il revient enfin sur le devant de la scène pour la gamescom Opening Night Live avec une bande-annonce de gameplay. Sur le fond, rien de surprenant, nous retrouvons des plans inspirés des neuf films saupoudrés de l'humour et la gaudriole dont TT Games a le secret. Mais sur la forme, entre la caméra plus libre qui devrait donner lieu à des scènes plus dynamiques, notamment pour les passages orientés action, et des séquences de pilotage, notamment en podracer, il y a de quoi être séduit.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One, et peut être précommandé au prix de 59,99 € chez Amazon. Malheureusement, s'il était initialement prévu pour 2020, il est au passage reporté au printemps 2021 sur toutes les plateformes.

