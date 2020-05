LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Yaddle, des centaines de personnages jouables et autres menus détails

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fait profil bas jusqu’à présent. Il vient tout de même de passer une tête pour le Star Wars Day en dévoilant sa jaquette officielle et nous donnant rendez-vous cet été pour davantage d’informations.

Le site officiel de la franchise a malgré tout pu s’entretenir avec Jonathan Smith, directeur de la production de TT Games, et Craig Derrick, manager de production chez Lucasfilm Games, pour grappiller quelques informations sur le projet. Il nous invitera comme prévu à explorer des niveaux inspirés des neuf épisodes, et nous permettra même de commencer par le film que nous voulons dès le départ, une première dans les jeux LEGO Star Wars. L’idée est de pouvoir débuter la saga comme nous le désirons, un peu comme avec les trois trilogies, et de donner accès rapidement à toute l’expérience aux plus jeunes.

Le « charme et l’humour » de la série seront toujours présents, mais avec « de nouvelles technologies et mécaniques » qui justifient de revisiter les épisodes déjà adaptés. Des centaines de personnages et vaisseaux sont promis : près de 500 figurines apparaîtront à l’écran, et la plupart seront jouables, avec des nouveaux comme l’Amiral Ackbar, Zorii Bliss, un tas de personnages secondaires et des surprises. Nous pourrons même incarner Yaddle, la maître Jedi de la même espèce que Yoda aperçue dans La Menace Fantôme, preuve que les développeurs ne se sont rien refusé.

Le contenu de Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker sera adapté pour la première fois dans un LEGO Star Wars, et les créateurs promettent la présence des Orbaks, du combat opposant Rey et Kylo aux Gardes Prétoriens au duel entre Luke et Kylo, dont la relecture fait beaucoup rire Craig Derrick. Lui et Jonathan Smith décrivent enfin le doublage comme « fantastique », et ont hâte que les joueurs mettent la main sur LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, prévu pour un beau jour de 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.