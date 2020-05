LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, une belle illustration et puis s'en va

Généralement, TT Games ne nous fait pas attendre trop longtemps entre l'annonce et la sortie de ses jeux LEGO. Le concept est connu de tous, alors une promotion courte et condensée a souvent fait les affaires du studio.

Les choses sont pourtant différentes avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, révélé à l'E3 2019 et toujours dénué de date de sortie en dehors d'un vague 2020. Le but du jeu est pourtant simple : nous offrir une nouvelle vision de la licence à travers des niveaux inédits inspirés des neuf longs-métrages, sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Les adaptations s'étant arrêtées avec Le Réveil de la Force, les deux derniers seront au passage revisités façon LEGO pour la première.

En ce 4 mai, journée annuelle de célébration de la franchise, il sort tout de même de sa léthargie avec une unique illustration. L'image regroupe des personnages clés, de Dark Vador à Rey, dans un montage les plaçant devant des visuels des batailles de Geonosis et de Hoth. C'est beau et sûrement utilisé pour la jaquette officielle du jeu, mais nous aurions préféré une bande-annonce ou la fameuse date de sortie : espérons juste qu'elle ne tarde plus à être dévoilée.

