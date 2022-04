TEST LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la Force tranquille

Bienvenue dans Star Wars





TT Games est connu principalement pour les jeux LEGO qui ont traversé les âges et les générations. La firme s’est lancée dans la conception d'un nouveau LEGO Star Wars, oui, mais pas n’importe lequel... Dans le viseur ? Un recueil ultime où le joueur peut découvrir tous les films dans un univers empli de briques. Ainsi, nous avons décortiqué LEGO Star Wars : La Saga Skywalker pendant des heures et des heures, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle production qui fait de l’œil aux aficionados depuis son annonce.

Nos yeux se délectent d’environnements spectaculaires et vivants.

Parlons peu, parlons bien, l’aventure débute avec une introduction plutôt bien réalisée. Plusieurs épisodes s’offrent à nous, il suffit de commencer par la saga qui nous émoustille le plus. Les premiers pixels s’affichent à l’image et il faut dire que c’est soigné et détaillé. Les développeurs ont conçu des zones vastes à explorer et ont mélangé « aspect réaliste » et « monde en plastique » avec brio. Ainsi, nos yeux se délectent d’environnements spectaculaires et vivants, dignes des longs-métrages, le tout agrémenté d’éléments de décor en LEGO qui nous font sourire. Nous avons aussi été impressionné par les jeux de lumière saisissants et la gestuelle des personnages totalement loufoque. En d’autres termes, si vous êtes un amoureux de la franchise Star Wars, les niveaux ne laissent pas indifférents, certains lieux donnent des petits frissons d’excitation.

C’est beau, c’est fin, c’est à croquer, mais malheureusement, des imperfections visuelles sont présentes. Tout d’abord, il y a des chutes de framerate de temps à autre. Elles ne sont pas dérangeantes, ne gâchent pas vraiment l’expérience, mais sont tout de même visibles. Ce petit défaut apparaît lorsque l’écran commence à être submergé de toute part. Sur les plateformes « new-gen », il est possible de sélectionner 30 ou 60 fps. Selon notre choix, la résolution change. Et pour cause, d’un côté, les arrière-plans sont nets, de l’autre, un poil flous. Pour le coup, nous conseillons d’y jouer avec un nombre d’images par seconde élevée, c’est bien plus agréable et, globalement, le rendu est super propre. En outre, nous avons aussi constaté du tearing qui surgit dans certains niveaux (souvent cloitrés). Ces déchirures sont fatigantes tellement elles surgissent abondamment ; de quoi faire grincer des dents.

Du côté de la bande-son, nos esgourdes prennent plaisir à écouter des notes connues qui font monter les poils ; merci John Williams. Lors de nos escapades, des mélopées douces de la franchise guident nos pas et deviennent plus intenses et énergiques lorsqu’il y a un brin d’action. Pour ce qui est des effets sonores, les bruitages des films, vieux comme nouveaux, ont été conservés pour bien nous plonger dans les univers. Pour finir, le doublage en français est de très bonne facture et permet de nous immerger comme il se doit dans le jeu. Cerise sur le gâteau, il y a même des voix « officielles », comme Bruno Choël jouant Obi-Wan Kenobi. Bref, tout est là pour nous prendre aux tripes. Et si la langue de Molière vous dérange, pas de panique, l’anglais peut être sélectionné.

Du sabre laser au pistolaser





La prise en main des LEGO n’a jamais été compliquée. Et pour cause, à la base, le public visé, ce sont les enfants. L’équipe a donc pensé à un gameplay accessible. En prenant la manette, le joueur trouve rapidement ses repères. Ainsi et pour ne pas changer, nous pouvons courir, sauter, attaquer et détruire/construire des choses tout au long de notre odyssée. Bien évidemment, nous incarnons plusieurs personnages ayant des aptitudes différentes. Jedi, bandits, Stormtroopers, droïdes et bien d’autres permettent de progresser.

Un gameplay accessible.

Dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, nous résolvons des énigmes ultras simplistes pour débloquer des passages et nous nous lançons dans des affrontements plus ou moins intenses. Durant nos explorations, les batailles avec les ennemis sont « libres », il suffit de se mouvoir où nous souhaitons pour battre un opposant (avec une caméra qui peut bouder par moment). Chose à prendre en compte, l’IA adverse ne fait rien les 3/4 du temps et nous regarde dans le blanc des yeux. Un peu plus de challenge aurait été appréciable... Lors d’une querelle avec un boss, le jeu se bloque sur le rival, le gameplay devient un peu plus intéressant. Ici, nous pouvons esquiver, enchaîner des combos dévastateurs et exécuter des QTE. Sincèrement, les duels au sabre laser sont jouissifs et amusants.

Si vous vous posez la question, oui, il faut toujours ramasser des « pièces de LEGO », grosses et petites. Elles donnent la possibilité de débloquer de nouvelles aptitudes ; petit conseil, augmentez la vitesse de déplacement dès le départ pour visiter des lieux rapidement, sans trainer des pieds. Pour gonfler un peu plus votre bourse, de petites missions annexes peuvent être accomplies un peu partout. Elles sont souvent redondantes, peuvent ennuyer, mais sont tout de même utiles pour obtenir les compétences convoitées. Par ailleurs, notez que le menu n’est pas très ergonomique, il y a des catégories dans des catégories, le cerveau a un peu de mal à se focaliser lorsque nous changeons d’onglet... Disons qu’il faut un petit temps pour s’adapter.

Et les véhicules dans tout cela ? Ils sont nombreux. Créatures en tout genre et autres machines volantes sont là pour nous déplacer prestement dans les niveaux, mais aussi pour atteindre des plateformes qui ne sont pas accessibles à pied. Qui dit Star Wars, dit des batailles dans l’espace. Nous prenons alors le contrôle d’un vaisseau spatial pour en découdre avec l’Empire. Viser, tirer, accélérer, une machine se dompte avec aisance. Si vous avez du mal avec les déplacements à la verticale/horizontale, l’axe peut être inversé dans les paramètres.

L’équilibre de la Force





Nous mettons la main sur une œuvre vidéoludique qui nous plonge dans les 9 films Star Wars, mais légèrement revus pour afficher des moments plus conviviaux, joyeux et marrants. En effet, des scènes (dramatiques) ont été totalement modifiées pour qu'elles soient plus adaptées à tout le monde et à tous types de joueurs. Pour vous donner un exemple, adieu le massacre des Tusken par Anakin Skywalker, le jeune Jedi met la zizanie dans une tente et en ressort triste. Nous sommes dans un monde loufoque, ce n’est pas si dérangeant de voir de tel changement dans un LEGO.

Tous les niveaux ne se valent pas.

Le jeu nous pousse à l’exploration. Le problème, c’est que tous les niveaux ne se valent pas. Il y a des épisodes d’une lenteur extrême, manquant un peu de peps pour divertir, et des chapitres explosifs qui accrochent du début à la fin. Certaines phases sont ennuyantes (comme réparer le Faucon Millenium dans l’Episode IV) et d’autres bien plus exaltantes. Quelques environnements sont vides, les balades sont monotones, tandis que d’autres sont animés, proposant des quêtes secondaires marrantes. Vous l’aurez donc compris, il manque d’un petit équilibre entre chaque partie. La lassitude pointe par moment le bout de son nez, malheureusement.

Si vous vous focalisez uniquement sur l’histoire, notez que des mondes se terminent en un claquement de doigts. Et pour cause, il suffit de suivre son GPS qui indique où aller précisément, sans vous soucier de ce qui vous entoure. En achevant quelques défis et en voyageant un peu dans cet univers décalé, nous avons mis une petite douzaine d’heures pour arriver au bout du tunnel. LEGO oblige, le titre nous invite à revisiter des lieux en incarnant des personnages différents de la quête principale pour obtenir de nouveaux bonus ; de quoi passer quelques heures supplémentaires devant son écran pour atteindre le 100 %.

« Allez Chico, on met la gomme ! »





Des niveaux vastes à explorer, tout un tas de missions à réaliser, des phases de gameplay variés, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est le jeu LEGO le plus ambitieux jamais créé à ce jour. Mais le hic, c’est que certaines lenteurs et quelques bugs posent problème. Nous avons là un jeu trop simple, mais qui a tout de même le mérite de proposer un univers coloré et loufoque pour divertir un minimum.

Les fans de Star Wars, eux, sont heureux de parcourir et de découvrir les lieux cultes de la franchise. Pour être clair, si vous cherchez un jeu sympathique, sans prise de tête, qui ne demande pas beaucoup de concentration, oui, cette production est faite pour vous. Nous avons là une expérience accessible et conviviale à destination des grands et des petits.

