Star Wars Jedi: Fallen Order, une mise à jour 1.12 disponible, avec des optimisations pour les PS5 et Xbox Series X et S

Contrairement à d'autres grosses productions d'Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order n'avait pas eu droit à sa mise à jour d'optimisation pour les PS5 et Xbox Series X et S. Respawn Entertainment en avait pourtant bien une sous le coude, et elle vient d'être déployée avec le patch 1.12 pour les versions PS4 et Xbox One.

Au programme, des résolutions et framerate améliorés pour tout le monde : le détail des améliorations techniques est listé ci-dessous.

Résumé des principales fonctionnalités Amélioration du nombre d'images par seconde sur Xbox Series X | S et PlayStation 5

Amélioration de la gamme de résolution dynamique, pour une expérience de résolution plus élevée sur Xbox Series X | S et PlayStation 5

Résolution post-traitement améliorée sur Xbox Series X et PS5. (non disponible sur Xbox Series S) Détails sur console Xbox Series S Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 IPS auparavant). Mode Performances sur Xbox Series X Le nombre d'images par seconde passe à 60

Ajout de la résolution dynamique de 1080p à 1440p Mode Normal sur Xbox Series X (mode Performances désactivé) Le post-traitement est maintenant disponible en 4K

Résolution dynamique de 1512p à 2160p PlayStation 5 Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 IPS auparavant).

Post-traitement augmenté à 1440p

La résolution dynamique a été désactivée et le jeu s'affiche en 1200p (entre 810 et 1080p auparavant).

Si vous êtes en possession d'une console de nouvelle génération, c'est donc le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir cette aventure, disponible à partir de 38,00 € sur Amazon.fr. Et qui sait, peut-être qu'avec ces optimisations, Respawn s'est fait la main pour l'encore hypothétique Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ?

